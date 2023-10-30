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Всего пару минут и никаких усилий: рецепт необычного салата с секретом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Замечательный рецепт для любителей пикантного
Замечательный рецепт для любителей пикантного. Фото ukr.media

Удивите всех необычным блюдом из простых продуктов

Когда мы говорим о корейской кухне, то сразу вспоминается морковь по-корейски. Однако сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить салат из морковки и тыквы по-корейски

Такой рецепт нам предлагает "Знай.UA". Великолепный и пикантный салат из простых ингредиентов не только будет отличным дополнением к любому гарниру, но и покорит сердце и желудок каждого.

Как приготовить салат из морковки и тыквы по-корейски

Ингредиенты:

  • тыква — 450 г;
  • морковь — 270 г;
  • лук репчатый — 135 г (1 шт.);
  • чеснок — 8 г (2-3 зубчика)
  • масло растительное — 50 мл
  • уксус 9 % — 1 ст. л.;
  • соус соевый — 1 ст. л.;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • перец красный молотый — 1/4 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
  • кунжут — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очищаем от кожуры и волокнистой части с семечками. Мякиш натираем на тёрке для моркови по-корейски. Морковь очищаем и также натираем на той же терке. И тыкву, и морковь выкладываем в салатник.
  2. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс прямо в миску с тыквой и морковью. Салат солим, перчим, добавляем сахар и кориандр.
  3. Репчатый лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками, отправляем его в сковороду с разогретым растительным маслом. Помешивая, жарим его до прозрачности около 3-5 минут и выкладываем в салат.
  4. Ко всем ингредиентам добавляем уксус, соевый соус и все тщательно перемешиваем. Затягиваем миску с салатом пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Предлагаем также с тыквой приготовить творожную запеканку по рецепту "Телеграфа". Такая выпечка не оставит никого равнодушной.

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