Всего пару минут и никаких усилий: рецепт необычного салата с секретом

Удивите всех необычным блюдом из простых продуктов

Когда мы говорим о корейской кухне, то сразу вспоминается морковь по-корейски. Однако сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить салат из морковки и тыквы по-корейски

Такой рецепт нам предлагает "Знай.UA". Великолепный и пикантный салат из простых ингредиентов не только будет отличным дополнением к любому гарниру, но и покорит сердце и желудок каждого.

Как приготовить салат из морковки и тыквы по-корейски

Ингредиенты:

тыква — 450 г;

морковь — 270 г;

лук репчатый — 135 г (1 шт.);

чеснок — 8 г (2-3 зубчика)

масло растительное — 50 мл

уксус 9 % — 1 ст. л.;

соус соевый — 1 ст. л.;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

перец красный молотый — 1/4 ч. л.;

сахар — 1/2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

кунжут — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тыкву очищаем от кожуры и волокнистой части с семечками. Мякиш натираем на тёрке для моркови по-корейски. Морковь очищаем и также натираем на той же терке. И тыкву, и морковь выкладываем в салатник. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс прямо в миску с тыквой и морковью. Салат солим, перчим, добавляем сахар и кориандр. Репчатый лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками, отправляем его в сковороду с разогретым растительным маслом. Помешивая, жарим его до прозрачности около 3-5 минут и выкладываем в салат. Ко всем ингредиентам добавляем уксус, соевый соус и все тщательно перемешиваем. Затягиваем миску с салатом пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

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