Всего пару минут и никаких усилий: рецепт необычного салата с секретом
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Удивите всех необычным блюдом из простых продуктов
Когда мы говорим о корейской кухне, то сразу вспоминается морковь по-корейски. Однако сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить салат из морковки и тыквы по-корейски
Такой рецепт нам предлагает "Знай.UA". Великолепный и пикантный салат из простых ингредиентов не только будет отличным дополнением к любому гарниру, но и покорит сердце и желудок каждого.
Как приготовить салат из морковки и тыквы по-корейски
Ингредиенты:
- тыква — 450 г;
- морковь — 270 г;
- лук репчатый — 135 г (1 шт.);
- чеснок — 8 г (2-3 зубчика)
- масло растительное — 50 мл
- уксус 9 % — 1 ст. л.;
- соус соевый — 1 ст. л.;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- перец красный молотый — 1/4 ч. л.;
- сахар — 1/2 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- кунжут — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Тыкву очищаем от кожуры и волокнистой части с семечками. Мякиш натираем на тёрке для моркови по-корейски. Морковь очищаем и также натираем на той же терке. И тыкву, и морковь выкладываем в салатник.
- Чеснок очищаем и пропускаем через пресс прямо в миску с тыквой и морковью. Салат солим, перчим, добавляем сахар и кориандр.
- Репчатый лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками, отправляем его в сковороду с разогретым растительным маслом. Помешивая, жарим его до прозрачности около 3-5 минут и выкладываем в салат.
- Ко всем ингредиентам добавляем уксус, соевый соус и все тщательно перемешиваем. Затягиваем миску с салатом пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
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