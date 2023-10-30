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Завтрак в считанные минуты: простой рецепт самых вкусных оладий

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Один ингредиент - и оладьи станут идеальными
Один ингредиент - и оладьи станут идеальными. Фото ТСН

Аппетитное блюдо за пару минут

К завтраку у нас очень много требований. Очень хочется, чтобы он был сытным и вкусным. А если он еще готовится быстро — цены такому рецепту нет. Безусловно, одним из самых популярных вариантов — это пышные оладьи.

Рецептов оладий — невероятное количество, однако "Мета" предлагает приготовить пышные банановые оладьи на молоке. Сладкие, хрустящие снаружи, мягкие и кремовые внутри, такие оладьи покорят сердце каждого.

Как приготовить пышные банановые оладьи на молоке

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • банан — 2 шт.;
  • пищевая сода — ½ ч.л;
  • разрыхлитель — ½ ч.л;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • соль — щепотка;
  • масло — для жарки;
  • сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому яйца с молоком или кефиром достаем из холодильника примерно за полчаса.
  2. Бананы нарезаем ломтиками и обваливаем в муке.
  3. В большую миску наливаем молоко или кефир. Туда же добавляем яйца и постепенно муку, соду и разрыхлитель. Все перемешиваем до однородного состояния.
  4. В полученную массу добавляем кусочки банана, перемешиваем и выливаем на сковороду с разогретым маслом. Оладьи обжариваем до золотистого цвета и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.
  5. Готовые оладьи украшаем сахарной пудрой, ломтиками банана и подаем на стол. При желании можно их также полить кленовым сиропом или карамельным соусом.

Также оладьи можно полить заварным кремом, приготовленным по рецепту "Телеграфа". Так ваш завтрак будет еще вкуснее.

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#Рецепт #Банан #Оладьи #Готовим дома