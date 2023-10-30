Завтрак в считанные минуты: простой рецепт самых вкусных оладий
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Аппетитное блюдо за пару минут
К завтраку у нас очень много требований. Очень хочется, чтобы он был сытным и вкусным. А если он еще готовится быстро — цены такому рецепту нет. Безусловно, одним из самых популярных вариантов — это пышные оладьи.
Рецептов оладий — невероятное количество, однако "Мета" предлагает приготовить пышные банановые оладьи на молоке. Сладкие, хрустящие снаружи, мягкие и кремовые внутри, такие оладьи покорят сердце каждого.
Как приготовить пышные банановые оладьи на молоке
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- яйцо — 2 шт.;
- мука пшеничная — 250 г;
- банан — 2 шт.;
- пищевая сода — ½ ч.л;
- разрыхлитель — ½ ч.л;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — щепотка;
- масло — для жарки;
- сахарная пудра — для украшения.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому яйца с молоком или кефиром достаем из холодильника примерно за полчаса.
- Бананы нарезаем ломтиками и обваливаем в муке.
- В большую миску наливаем молоко или кефир. Туда же добавляем яйца и постепенно муку, соду и разрыхлитель. Все перемешиваем до однородного состояния.
- В полученную массу добавляем кусочки банана, перемешиваем и выливаем на сковороду с разогретым маслом. Оладьи обжариваем до золотистого цвета и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.
- Готовые оладьи украшаем сахарной пудрой, ломтиками банана и подаем на стол. При желании можно их также полить кленовым сиропом или карамельным соусом.
Также оладьи можно полить заварным кремом, приготовленным по рецепту "Телеграфа". Так ваш завтрак будет еще вкуснее.