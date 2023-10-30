Чудо-рецепт для сытного обеда: такое мяско под соусом накормит всю семью

Попробуйте — и будете обедать только так

У каждого кулинара рано или поздно возникает вопрос, что приготовить на обед. И если вы пробовали даже котлеты из картофеля и сыра, тогда этот рецепт для вас.

Украинский фуд-блогер Mil Alexx предлагает приготовить сочную куриную грудку под сливочно-грибным соусом. С этим рецептом вы сытно и вкусно пообедаете, не потратив на это много сил и денег.

Как приготовить сочную куриную грудку под сливочно-грибным соусом

Ингредиенты:

4 куриных филе — 800-1000 г;

соль, перец, паприка, мука;

15 г масла для жарки.

Для соуса:

300 г грибов;

200 г лука;

2-3 зубчика чеснока;

250 г сливок(15%) + 250 г воды или бульона;

соль, перец, паприка;

2-3 ч. л крахмала;

немного зелени;

120г моцареллы.

Способ приготовления:

Куриное филе чистим, приправляем специями, втираем и обваливаем в муке. Обжариваем его на сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон и отправляем в форму для выпечки. На оставшемся масле обжариваем лук в течение 4 минут. К луку добавляем чеснок и грибы и жарим на большом огне 7 мин, до испарения воды из грибов, регулярно перемешивая. Уменьшаем огонь, добавляем в сковороду сливки и воду (бульон), солим, перчим, и добавляем крахмал для загущения. Соус готовим около 7 минут до легкого загустения и віливаем его на мясо, присыпаем зеленью, натираем моцареллой и отправляем в духовку при 180 градусах на 25 минут.

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