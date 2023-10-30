Чудо-рецепт для сытного обеда: такое мяско под соусом накормит всю семью
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Попробуйте — и будете обедать только так
У каждого кулинара рано или поздно возникает вопрос, что приготовить на обед. И если вы пробовали даже котлеты из картофеля и сыра, тогда этот рецепт для вас.
Украинский фуд-блогер Mil Alexx предлагает приготовить сочную куриную грудку под сливочно-грибным соусом. С этим рецептом вы сытно и вкусно пообедаете, не потратив на это много сил и денег.
Как приготовить сочную куриную грудку под сливочно-грибным соусом
Ингредиенты:
- 4 куриных филе — 800-1000 г;
- соль, перец, паприка, мука;
- 15 г масла для жарки.
Для соуса:
- 300 г грибов;
- 200 г лука;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 250 г сливок(15%) + 250 г воды или бульона;
- соль, перец, паприка;
- 2-3 ч. л крахмала;
- немного зелени;
- 120г моцареллы.
Способ приготовления:
- Куриное филе чистим, приправляем специями, втираем и обваливаем в муке. Обжариваем его на сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон и отправляем в форму для выпечки.
- На оставшемся масле обжариваем лук в течение 4 минут. К луку добавляем чеснок и грибы и жарим на большом огне 7 мин, до испарения воды из грибов, регулярно перемешивая.
- Уменьшаем огонь, добавляем в сковороду сливки и воду (бульон), солим, перчим, и добавляем крахмал для загущения.
- Соус готовим около 7 минут до легкого загустения и віливаем его на мясо, присыпаем зеленью, натираем моцареллой и отправляем в духовку при 180 градусах на 25 минут.
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