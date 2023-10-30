С домашней бужениной по этому рецепту забудете о магазинной колбасе

Идеально для салатов и бутербродов

Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса со специями и травами. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления необычных салатов.

Приготовленная по рецепту "УНИАН" буженина станет настоящим украшением любого стола. С ней вы точно забудете о магазинной колбасе и будете готовить такую вкуснятину сами.

Как приготовить буженину в фольге

Ингредиенты:

окорок свиной — 1 кг;

чеснок — 10 зубчиков;

горчица — 3 ч. л.;

розмарин сухой — 1 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

специи сухие — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Соль перемешиваем со специями. Свинину моем, сушим бумажными полотенцами и выкладываем на тарелку. Ножом делаем в мясе глубокие проколи и вставляем в них зубчики чеснока. Мясо тщательно натираем со всех сторон смесью соли и специй, а сверху обмазываем горчицей. Окорок перекладываем в глубокую миску, затягиваем пищевой пленкой и перекладываем мариноваться в холодильник мариноваться на 5-8 часов. Через указанное время достаем его из холодильника, заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень, даем постоять при комнатной температуре 1 час. Духовку прогреваем до 180°С, отправляем мясо на 1,5 часа, после оставляем в духовке еще на 2 часа. Через указанное время достаем мясо из духовки, разворачиваем фольгу, сливаем жидкость. Буженину перекладываем на блюдо, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 4-6 часов.

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