С домашней бужениной по этому рецепту забудете о магазинной колбасе
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Идеально для салатов и бутербродов
Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса со специями и травами. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления необычных салатов.
Приготовленная по рецепту "УНИАН" буженина станет настоящим украшением любого стола. С ней вы точно забудете о магазинной колбасе и будете готовить такую вкуснятину сами.
Как приготовить буженину в фольге
Ингредиенты:
- окорок свиной — 1 кг;
- чеснок — 10 зубчиков;
- горчица — 3 ч. л.;
- розмарин сухой — 1 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- специи сухие — 0,5 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Соль перемешиваем со специями.
- Свинину моем, сушим бумажными полотенцами и выкладываем на тарелку. Ножом делаем в мясе глубокие проколи и вставляем в них зубчики чеснока. Мясо тщательно натираем со всех сторон смесью соли и специй, а сверху обмазываем горчицей.
- Окорок перекладываем в глубокую миску, затягиваем пищевой пленкой и перекладываем мариноваться в холодильник мариноваться на 5-8 часов.
- Через указанное время достаем его из холодильника, заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень, даем постоять при комнатной температуре 1 час.
- Духовку прогреваем до 180°С, отправляем мясо на 1,5 часа, после оставляем в духовке еще на 2 часа.
- Через указанное время достаем мясо из духовки, разворачиваем фольгу, сливаем жидкость. Буженину перекладываем на блюдо, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 4-6 часов.
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