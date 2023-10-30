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С домашней бужениной по этому рецепту забудете о магазинной колбасе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Попробуйте - и вам обязательно понравится
Попробуйте - и вам обязательно понравится. Фото bbc.com

Идеально для салатов и бутербродов

Буженина – это запеченный в духовке большой кусок свиного мяса со специями и травами. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления необычных салатов.

Приготовленная по рецепту "УНИАН" буженина станет настоящим украшением любого стола. С ней вы точно забудете о магазинной колбасе и будете готовить такую вкуснятину сами.

Как приготовить буженину в фольге

Ингредиенты:

  • окорок свиной — 1 кг;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • горчица — 3 ч. л.;
  • розмарин сухой — 1 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • специи сухие — 0,5 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Соль перемешиваем со специями.
  2. Свинину моем, сушим бумажными полотенцами и выкладываем на тарелку. Ножом делаем в мясе глубокие проколи и вставляем в них зубчики чеснока. Мясо тщательно натираем со всех сторон смесью соли и специй, а сверху обмазываем горчицей.
  3. Окорок перекладываем в глубокую миску, затягиваем пищевой пленкой и перекладываем мариноваться в холодильник мариноваться на 5-8 часов.
  4. Через указанное время достаем его из холодильника, заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень, даем постоять при комнатной температуре 1 час.
  5. Духовку прогреваем до 180°С, отправляем мясо на 1,5 часа, после оставляем в духовке еще на 2 часа.
  6. Через указанное время достаем мясо из духовки, разворачиваем фольгу, сливаем жидкость. Буженину перекладываем на блюдо, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 4-6 часов.

Рекомендуем приготовить также вареную колбасу по рецепту "Телеграфа". Вам обязательно понравится.

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#Рецепт #Мясо #Готовим дома