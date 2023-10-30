"Страшная" пицца: необычное блюдо к Хеллоуину
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Простую и необычную закуску вы будете готовить часто
Когда речь заходит об итальянской кухне, мы сразу же вспоминаем о нашем любимом блюде — пицце. Она выручает нас часто — на завтрак, обед или ужин. Также мы готовим ее к дружеским посиделкам или для романтического ужина.
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим необычную пиццу на Хэллоуин. Вам нужно всего лишь вырезать фигурки привидений (или воспользоваться специальными формочками) — и самая веселая пицца для "ужасной" вечеринки готова. Она точно вызовет фурор!
Как приготовить пиццу Хэллоуин
Ингредиенты на 4 порции:
- слоеное тесто — 250 г;
- сыр адыгейский — 200 г;
- томаты черри — 6 шт.;
- перец болгарский красный — 1/4 шт.;
- паста томатная — 2 ст. л.;
- приправа "Итальянские травы", оливковое масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 180 градусов, противень или форму для выпечки застелите пергаментом. Тесто раскатайте в пласт диаметром около 22 см и выложите на противень или форму.
- Перец очистите, помойте, 1/4 часть нарежьте тонкими ломтиками или кусочками по вкусу. Помидоры помойте, нарежьте кружочками. Из сыра с помощью формочек или ножом сформируйте фигурки привидений.
- Тесто сбрызните маслом, смажьте томатной пастой, выложите нарезанные кусочки помидоров и перца и отправьте на 10 минут в духовку.
- Через указанное время достаньте пиццу, выложите сырные фигурки и выпекайте блюдо еще 5-6 минут, пока фигурки немного не расплавятся.
- Готовую присыпьте "итальянскими травами" или сушеным базиликом и подавайте.
Кстати, соус для такой пиццы можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Он не только вкусный, но еще и хранится долго.