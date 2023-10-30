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Любимый рецепт немецких кулинаров: такие котлетки даже жарить не нужно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Котлеты получаются пикантными, нежными и более нежными
Котлеты получаются пикантными, нежными и более нежными. Фото shuba.life

Вы приготовите такие биточки без особых хлопот на кухне

Вкусные, сочные мясные котлеты – отличное блюдо для обеда или ужина. Как правило, они готовятся из мяса на сковороде с растительным маслом.

А давайте поэкспериментируем и… не будем их жарить? Удивлены? Shuba предлагает такой необычный рецепт котлет, который очень любят немецкие кулинары. Эти биточки смазываются яйцом и запекаются в духовке — именно поэтому они менее жирные и более нежные. Попробуем?

Как приготовить котлеты в духовке

Ингредиенты на 8 порций:

  • куриный фарш — 400 г;
  • мясной фарш — 400 г;
  • лук — 200 г;
  • яйцо куриное, желток — 1 шт.;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • хлеб — 90 г;
  • молоко — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • соль, черный перец, растительное масло, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хлеб залейте молоком, раскрошите руками и оставьте на 10 минут.
  2. Лук очистите, нарежьте кубиками и поджарьте на сковороде с растительным маслом.
  3. Отправьте лук в миску, добавьте чеснок, соль, зелень, горчицу и специи и все тщательно перемешайте. Туда же отправьте размоченный хлеб, два вида фарша, яйца и еще раз все хорошо перемешайте. Из полученного фарша влажными руками сформуйте котлетки.
  4. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите котлеты, смажьте их желтком и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 35-40 минут.

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