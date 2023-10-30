Любимый рецепт немецких кулинаров: такие котлетки даже жарить не нужно
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Вы приготовите такие биточки без особых хлопот на кухне
Вкусные, сочные мясные котлеты – отличное блюдо для обеда или ужина. Как правило, они готовятся из мяса на сковороде с растительным маслом.
А давайте поэкспериментируем и… не будем их жарить? Удивлены? Shuba предлагает такой необычный рецепт котлет, который очень любят немецкие кулинары. Эти биточки смазываются яйцом и запекаются в духовке — именно поэтому они менее жирные и более нежные. Попробуем?
Как приготовить котлеты в духовке
Ингредиенты на 8 порций:
- куриный фарш — 400 г;
- мясной фарш — 400 г;
- лук — 200 г;
- яйцо куриное, желток — 1 шт.;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- хлеб — 90 г;
- молоко — 100 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- горчица — 2 ч. л.;
- соль, черный перец, растительное масло, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб залейте молоком, раскрошите руками и оставьте на 10 минут.
- Лук очистите, нарежьте кубиками и поджарьте на сковороде с растительным маслом.
- Отправьте лук в миску, добавьте чеснок, соль, зелень, горчицу и специи и все тщательно перемешайте. Туда же отправьте размоченный хлеб, два вида фарша, яйца и еще раз все хорошо перемешайте. Из полученного фарша влажными руками сформуйте котлетки.
- Противень застелите пергаментной бумагой, выложите котлеты, смажьте их желтком и поставьте в разогретую до 200°C духовку на 35-40 минут.
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