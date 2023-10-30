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Такую "Кровавую Мери" съедят до последнего кусочка: рецепт необычного блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат получается вкусным и сытным
Салат получается вкусным и сытным. Фото shuba.life

Необычное блюдо будет уместным и на праздник, и к семейному обеду

Самые разные салаты мы готовим на наших кухнях чуть ли не каждый день. Что может быть проще, чем нарезать ингредиенты, заправить майонезом или маслом и подать на стол?

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим достаточно необычный салат "Мэри". Его еще называют "Кровавой Мэри" из-за наличия в составе красно-черных ингредиентов. Такое необычное блюдо точно понравится вашим близким.

Как приготовить салат "Кровавая Мэри"

Ингредиенты:

  • свекла – 300 г;
  • шпинат – 1 пучок;
  • брынза или фета – 200 г;
  • грецкий орех – 60 г;
  • чернослив – 80 г;
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Для начала отварите свеклу до готовности и запарьте чернослив. Зелень нарвите кусками среднего размера.
  2. Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками.
  3. Чернослив нарежьте мелкими кусочками, орешки – порубите. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.
  4. Для заправки смешайте отдельно масло, чеснок и лимонный сок.
  5. Полите полученной заправкой салат, тщательно перемешайте его, чтобы все ингредиенты и соус распределялись равномерно.
  6. Сыр нарежьте брусочками и разложите по салату и подавайте. Приятного аппетита!

Рекомендуем также приготовить салат из мяса и картофеля по рецепту "Телеграфа". Вы удивитесь такому шикарному результату, полученному без особых хлопот.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома