Папа попросит добавки, мама - рецепт: просто добавьте в борщ один ингредиент
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Такого вы точно еще не пробовали
Признавайтесь, кто-то может отказаться от вкусного борща? Вряд ли. Это фантастическое блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО!
Традиционно борщ готовится из мяса и овощей, однако "УНИАН" предлагает добавить в него… чернослив. Безусловно, когда близкие увидят, как вы готовите первое блюдо, они удивятся. Но результат порадует вас: все с удовольствием съедят такой борщик, да еще и тарелки оближут!
Как приготовить борщ с черносливом
Ингредиенты:
- курица — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- морковь — 3 шт.;
- лук — 3 шт.;
- чеснок — 6 зубчиков.;
- петрушка — 30 г.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- черный перец горошком — 6 шт.;
- помидоры — 400 г.;
- свекла — 1 кг.;
- чернослив — 200 г.;
- консервированная фасоль — 400 г.;
- растительное масло — 50 мл.;
- капуста — 400 г.;
- копченая свиная грудинка — 200 г.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу выложите в кастрюлю с 5 л воды, добавьте сельдерей, стебли петрушки без листьев, одну морковь и одну луковицу и варите бульон в течение 2 часов, после чего процедите через сито.
- Свеклу, морковь и капусту нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, а свиную грудинку — кубиками.
- Морковь, лук, свеклу отправьте жариться в кастрюлю с растительным маслом на 10-12 минут. Через указанное время добавьте мелко нарезанные помидоры и чернослив и тушите 15 минут.
- Капусту добавьте в бульон и проварите 20 минут. Через указанное время выложите овощи с черносливом и грудинкой, добавьте консервированную фасоль и готовьте еще 20 минут. Добавьте рубленый чеснок, листья петрушки и снимайте с огня.
Готовый борщ с черносливом подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.