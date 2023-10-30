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Папа попросит добавки, мама - рецепт: просто добавьте в борщ один ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный борщ для семейного обеда
Необычный борщ для семейного обеда. Фото shuba.life

Такого вы точно еще не пробовали

Признавайтесь, кто-то может отказаться от вкусного борща? Вряд ли. Это фантастическое блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО!

Традиционно борщ готовится из мяса и овощей, однако "УНИАН" предлагает добавить в него… чернослив. Безусловно, когда близкие увидят, как вы готовите первое блюдо, они удивятся. Но результат порадует вас: все с удовольствием съедят такой борщик, да еще и тарелки оближут!

Как приготовить борщ с черносливом

Ингредиенты:

  • курица — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • морковь — 3 шт.;
  • лук — 3 шт.;
  • чеснок — 6 зубчиков.;
  • петрушка — 30 г.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • черный перец горошком — 6 шт.;
  • помидоры — 400 г.;
  • свекла — 1 кг.;
  • чернослив — 200 г.;
  • консервированная фасоль — 400 г.;
  • растительное масло — 50 мл.;
  • капуста — 400 г.;
  • копченая свиная грудинка — 200 г.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Курицу выложите в кастрюлю с 5 л воды, добавьте сельдерей, стебли петрушки без листьев, одну морковь и одну луковицу и варите бульон в течение 2 часов, после чего процедите через сито.
  2. Свеклу, морковь и капусту нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, а свиную грудинку — кубиками.
  3. Морковь, лук, свеклу отправьте жариться в кастрюлю с растительным маслом на 10-12 минут. Через указанное время добавьте мелко нарезанные помидоры и чернослив и тушите 15 минут.
  4. Капусту добавьте в бульон и проварите 20 минут. Через указанное время выложите овощи с черносливом и грудинкой, добавьте консервированную фасоль и готовьте еще 20 минут. Добавьте рубленый чеснок, листья петрушки и снимайте с огня.

Готовый борщ с черносливом подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Борщ #Чернослив #Готовим дома