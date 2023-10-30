Укр

Все нарезала – и готово: легкий салат, который можно есть даже на ужин

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат быстро готовится и отлично подходит для гарнира или легкого ужина
Салат быстро готовится и отлично подходит для гарнира или легкого ужина. Фото gazdynja.com

Простой и вкусный салат из свежих огурцов и пекинской капусты

Из пекинской капусты можно приготовить множество вкусных салатов, среди которых – со свежим огурцом и сыром. Он выходит легким, нежным, питательным, а готовить такое блюдо проще простого.

При этом салат можно подать к праздничному столу или смело есть на ужин, не волнуясь за фигуру или тяжесть в животе. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Украинская хозяйка".

Как приготовить салат из пекинской капусты с огурцом

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 200 граммов
  • Свежий огурец – 1 штука среднего размера
  • Сыр твердый – 70 граммов
  • Йогурт – 2-3 столовых ложки
  • Соль – 1 щепотка
  • Горчица – 0,5 ч. л.
  • Листья салата, зеленый укроп по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту и огурец порезать соломкой.
  2. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Нарезать листья салата и укроп.
  4. Укроп смешать с йогуртом, добавить соль, горчицу или лимонный сок.
  5. Смешать все ингредиенты, заправить заправкой.

А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить закуску из брюссельской капусты. Готовится она из простых продуктов за пять минут, а разлетится со стола еще быстрее.

Теги:
#Салат #Пекинская капуста #Готовим дома