Все нарезала – и готово: легкий салат, который можно есть даже на ужин

Простой и вкусный салат из свежих огурцов и пекинской капусты

Из пекинской капусты можно приготовить множество вкусных салатов, среди которых – со свежим огурцом и сыром. Он выходит легким, нежным, питательным, а готовить такое блюдо проще простого.

При этом салат можно подать к праздничному столу или смело есть на ужин, не волнуясь за фигуру или тяжесть в животе. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Украинская хозяйка".

Как приготовить салат из пекинской капусты с огурцом

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200 граммов

Свежий огурец – 1 штука среднего размера

Сыр твердый – 70 граммов

Йогурт – 2-3 столовых ложки

Соль – 1 щепотка

Горчица – 0,5 ч. л.

Листья салата, зеленый укроп по вкусу

Способ приготовления:

Пекинскую капусту и огурец порезать соломкой. Сыр натереть на мелкой терке. Нарезать листья салата и укроп. Укроп смешать с йогуртом, добавить соль, горчицу или лимонный сок. Смешать все ингредиенты, заправить заправкой.

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