Все нарезала – и готово: легкий салат, который можно есть даже на ужин
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Простой и вкусный салат из свежих огурцов и пекинской капусты
Из пекинской капусты можно приготовить множество вкусных салатов, среди которых – со свежим огурцом и сыром. Он выходит легким, нежным, питательным, а готовить такое блюдо проще простого.
При этом салат можно подать к праздничному столу или смело есть на ужин, не волнуясь за фигуру или тяжесть в животе. Рецептом вкусности с нами поделились на портале "Украинская хозяйка".
Как приготовить салат из пекинской капусты с огурцом
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 200 граммов
- Свежий огурец – 1 штука среднего размера
- Сыр твердый – 70 граммов
- Йогурт – 2-3 столовых ложки
- Соль – 1 щепотка
- Горчица – 0,5 ч. л.
- Листья салата, зеленый укроп по вкусу
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту и огурец порезать соломкой.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Нарезать листья салата и укроп.
- Укроп смешать с йогуртом, добавить соль, горчицу или лимонный сок.
- Смешать все ингредиенты, заправить заправкой.
А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить закуску из брюссельской капусты. Готовится она из простых продуктов за пять минут, а разлетится со стола еще быстрее.