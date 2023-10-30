Соус будет густым и желтым: самый простой домашний майонез за считанные минуты

Для соуса понадобятся самые обычные продукты

Майонез – один из самых популярных соусов. Им часто заправляют сытные праздничные салаты, такие как закуска с маринованными грибочками.

Этот соус действительно вкусен и популярен. Но можно сделать его вкуснее – например, приготовить дома. Да вы точно будете знать, что использовали качественные продукты. Также рецепт, которым поделились на Pixelinform, выручит, если магазинный майонез внезапно закончился.

Ингредиенты:

Масло — 1 стакан

Яйцо – 1 шт.

Сок лимона – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Все компоненты перемешиваем в глубокой емкости. Яйцо обычно разбивается в последнюю очередь. Важно сохранить целым желток. Можно отсоединить белок от желтка, белок поместить в чашу первым, а последним – аккуратно опустить желток. Затем смесь взбиваем блендером на высокой скорости. Скорость сбивания очень важна. Как только масса превратит в густую эмульсию, можно перестать сбивать ее. Если переборщить, то майонез может потерять консистенцию, стать редким и менее аппетитным.

Это все – майонез можно сразу использовать. Хранить его следует в холодильнике. Можно улучшить вкус и аромат продукта, просто добавить любимые специи или свежую зелень. Если же хотите заправить салат чем-нибудь менее жирным, то подойдет соус на основе йогурта.