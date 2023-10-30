Соус будет густым и желтым: самый простой домашний майонез за считанные минуты
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Для соуса понадобятся самые обычные продукты
Майонез – один из самых популярных соусов. Им часто заправляют сытные праздничные салаты, такие как закуска с маринованными грибочками.
Этот соус действительно вкусен и популярен. Но можно сделать его вкуснее – например, приготовить дома. Да вы точно будете знать, что использовали качественные продукты. Также рецепт, которым поделились на Pixelinform, выручит, если магазинный майонез внезапно закончился.
Ингредиенты:
- Масло — 1 стакан
- Яйцо – 1 шт.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Все компоненты перемешиваем в глубокой емкости. Яйцо обычно разбивается в последнюю очередь.
- Важно сохранить целым желток. Можно отсоединить белок от желтка, белок поместить в чашу первым, а последним – аккуратно опустить желток.
- Затем смесь взбиваем блендером на высокой скорости. Скорость сбивания очень важна.
- Как только масса превратит в густую эмульсию, можно перестать сбивать ее. Если переборщить, то майонез может потерять консистенцию, стать редким и менее аппетитным.
Это все – майонез можно сразу использовать. Хранить его следует в холодильнике. Можно улучшить вкус и аромат продукта, просто добавить любимые специи или свежую зелень. Если же хотите заправить салат чем-нибудь менее жирным, то подойдет соус на основе йогурта.