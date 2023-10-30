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Закуска "Кошмар вампира": таких милых тыковок нужно готовить сразу двойную порцию

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Закуска получается вкусная, еще и готовится просто Новость обновлена 30 октября 2023, 13:15
Закуска получается вкусная, еще и готовится просто. Фото Коллаж "Телеграфа"

Прекрасная порционная закуска для празднования Геловина

Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную запеканку. Теперь делимся рецептом замечательных закусочных творожных шариков.

Они готовятся в форме тыквы. Такое блюдо отлично подойдет для празднования Геловина. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного сыра;
  • 100 г твердого сыра;
  • свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;
  • 1 – 2 зубчика чеснока;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • начес;
  • молотая копченая паприка;
  • кунжут.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем крем-творог, зелень и специи. На мелкой терке натираем сыр. Выжимаем через пресс или измельчаем любым другим образом чеснок. Смешиваем массу.
  2. Влажными руками формируем шарики. Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Насыпаем в блюдечко.
  3. Рядом размещаем еще два блюдечка с панировочными элементами – с паприкой и кунжутом. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах.
  4. С помощью веревки формируем "складочки", придавая шарикам форму тыквы. Вместо хвостиков вставляем соленые палочки.

Закуска готова. " Тыквы " очень вкусные, соленые, а еще их удобно брать за палочку. Также мы делились рецептом геловинской пиццы.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Подготовка к Хэллоуину