Закуска "Кошмар вампира": таких милых тыковок нужно готовить сразу двойную порцию
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Прекрасная порционная закуска для празднования Геловина
Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную запеканку. Теперь делимся рецептом замечательных закусочных творожных шариков.
Они готовятся в форме тыквы. Такое блюдо отлично подойдет для празднования Геловина. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 200 г сливочного сыра;
- 100 г твердого сыра;
- свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;
- 1 – 2 зубчика чеснока;
- соль;
- черный молотый перец;
- начес;
- молотая копченая паприка;
- кунжут.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем крем-творог, зелень и специи. На мелкой терке натираем сыр. Выжимаем через пресс или измельчаем любым другим образом чеснок. Смешиваем массу.
- Влажными руками формируем шарики. Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Насыпаем в блюдечко.
- Рядом размещаем еще два блюдечка с панировочными элементами – с паприкой и кунжутом. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах.
- С помощью веревки формируем "складочки", придавая шарикам форму тыквы. Вместо хвостиков вставляем соленые палочки.
Закуска готова. " Тыквы " очень вкусные, соленые, а еще их удобно брать за палочку. Также мы делились рецептом геловинской пиццы.