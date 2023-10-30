Закуска "Кошмар вампира": таких милых тыковок нужно готовить сразу двойную порцию

Прекрасная порционная закуска для празднования Геловина

Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную запеканку. Теперь делимся рецептом замечательных закусочных творожных шариков.

Они готовятся в форме тыквы. Такое блюдо отлично подойдет для празднования Геловина. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

200 г сливочного сыра;

100 г твердого сыра;

свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;

1 – 2 зубчика чеснока;

соль;

черный молотый перец;

начес;

молотая копченая паприка;

кунжут.

Способ приготовления:

В миске смешиваем крем-творог, зелень и специи. На мелкой терке натираем сыр. Выжимаем через пресс или измельчаем любым другим образом чеснок. Смешиваем массу. Влажными руками формируем шарики. Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Насыпаем в блюдечко. Рядом размещаем еще два блюдечка с панировочными элементами – с паприкой и кунжутом. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах. С помощью веревки формируем "складочки", придавая шарикам форму тыквы. Вместо хвостиков вставляем соленые палочки.

Закуска готова. " Тыквы " очень вкусные, соленые, а еще их удобно брать за палочку. Также мы делились рецептом геловинской пиццы.