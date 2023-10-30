Пальчики, чтобы хрустеть: оригинальная закуска на Хэллоуин
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Прекрасно, а главное — очень просто
Мы рассказывали, как приготовить простую творожную закуску в виде тыкв. Теперь делимся рецептом съедобных хрустящих пальцев.
Это самые обычные хлебные палочки с миндалем. Они просто готовятся и быстро съедаются. Рецептом разделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Миндаль бланшированный – 28 шт.
- Пищевый краситель
- Палочки хлебные – 14 шт.
- Глазурь — 30 г
Способ приготовления
- Используя черный или красный пищевой краситель, красим верхнюю часть каждого миндального орешка. Выкладываем их на пергамент, чтобы высохли. Откладываем.
- Ломаем или разрезаем каждую хлебную палочку пополам. Готовую глазурь смешиваем с зеленым или оранжевым красителем.
- Окунаем будущие "пальцы" в глазурь, пока они не будут покрыты почти полностью. Смоченные пальцы тоже выкладываем на пергамент. Сразу же прижимаем по одному крашеному орешку к кончику палочек. К глазури он легко прилипнет.
Оставьте, пока все совсем не высохнет и не застынет. Такие палочки можно подавать как в составе тарелки с закусками, так и просто с творожным соусом.