Пальчики, чтобы хрустеть: оригинальная закуска на Хэллоуин

Прекрасно, а главное — очень просто

Мы рассказывали, как приготовить простую творожную закуску в виде тыкв. Теперь делимся рецептом съедобных хрустящих пальцев.

Это самые обычные хлебные палочки с миндалем. Они просто готовятся и быстро съедаются. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Миндаль бланшированный – 28 шт.

Пищевый краситель

Палочки хлебные – 14 шт.

Глазурь — 30 г

Способ приготовления

Используя черный или красный пищевой краситель, красим верхнюю часть каждого миндального орешка. Выкладываем их на пергамент, чтобы высохли. Откладываем. Ломаем или разрезаем каждую хлебную палочку пополам. Готовую глазурь смешиваем с зеленым или оранжевым красителем. Окунаем будущие "пальцы" в глазурь, пока они не будут покрыты почти полностью. Смоченные пальцы тоже выкладываем на пергамент. Сразу же прижимаем по одному крашеному орешку к кончику палочек. К глазури он легко прилипнет.

Оставьте, пока все совсем не высохнет и не застынет. Такие палочки можно подавать как в составе тарелки с закусками, так и просто с творожным соусом.