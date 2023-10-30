Вы полюбите тыкву: бюджетная запеканка вместо каши утром
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Тыквенную запеканку хорошо подавать на завтрак с кофе или чаем, а также на ужин.
Из тыквы можно приготовить не только кашу, но и вкусную запеканку, которую можно съесть утром с чаем. Она выходит нежной и обычно ее едят даже дети.
Это блюдо идеально для перекуса или как десерт. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".
Как приготовить запеканку из тыквы
Ингредиенты:
- тыква — 300 г
- манка — 250 г
- кефир 2,5% — 250 мл
- сахар — 150 г
- разрыхлитель — 1 ч. л
- цедра 1 лимона
Сироп
- вода 100 мл
- сахар 100 г
- сок 1 лимона
Способ приготовления
- Тыкву натереть на мелкой терке.
- Переложить в миску, прибавить стакан манки.
- Добавить стакан кефира.
- Добавить сахар, разрыхлитель и тщательно все перемешать
- Натереть цедру одного лимона, перемешать.
- Вылить тесто в застеленную пергаментом форму, смазанную сливочным маслом, распределить.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
- За 10 минут до готовности приготовить сироп, соединив воду, сахар, сок одного лимона и подогрев на огне до растворения сахара.
- Пирог вытащить из духовки и равномерно полить горячим сиропом, оставить остыть при комнатной температуре.
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