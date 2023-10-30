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Вы полюбите тыкву: бюджетная запеканка вместо каши утром

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Блюдо получается простое, необычное и очень вкусное
Блюдо получается простое, необычное и очень вкусное. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Тыквенную запеканку хорошо подавать на завтрак с кофе или чаем, а также на ужин.

Из тыквы можно приготовить не только кашу, но и вкусную запеканку, которую можно съесть утром с чаем. Она выходит нежной и обычно ее едят даже дети.

Это блюдо идеально для перекуса или как десерт. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить запеканку из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква — 300 г
  • манка — 250 г
  • кефир 2,5% — 250 мл
  • сахар — 150 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л
  • цедра 1 лимона

Сироп

  • вода 100 мл
  • сахар 100 г
  • сок 1 лимона

Способ приготовления

  1. Тыкву натереть на мелкой терке.
  2. Переложить в миску, прибавить стакан манки.
  3. Добавить стакан кефира.
  4. Добавить сахар, разрыхлитель и тщательно все перемешать
  5. Натереть цедру одного лимона, перемешать.
  6. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму, смазанную сливочным маслом, распределить.
  7. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
  8. За 10 минут до готовности приготовить сироп, соединив воду, сахар, сок одного лимона и подогрев на огне до растворения сахара.
  9. Пирог вытащить из духовки и равномерно полить горячим сиропом, оставить остыть при комнатной температуре.

А если вы любите тыкву, рекомендуем заготовить на зиму яблочное пюре со сгущенкой. Такая консервация понравится и детям и взрослым.

Теги:
#Тыква #Запеканка #Готовим дома