Вы полюбите тыкву: бюджетная запеканка вместо каши утром

Тыквенную запеканку хорошо подавать на завтрак с кофе или чаем, а также на ужин.

Из тыквы можно приготовить не только кашу, но и вкусную запеканку, которую можно съесть утром с чаем. Она выходит нежной и обычно ее едят даже дети.

Это блюдо идеально для перекуса или как десерт. А рецептом с нами поделились на портале "Школа жизни".

Как приготовить запеканку из тыквы

Ингредиенты:

тыква — 300 г

манка — 250 г

кефир 2,5% — 250 мл

сахар — 150 г

разрыхлитель — 1 ч. л

цедра 1 лимона

Сироп

вода 100 мл

сахар 100 г

сок 1 лимона

Способ приготовления

Тыкву натереть на мелкой терке. Переложить в миску, прибавить стакан манки. Добавить стакан кефира. Добавить сахар, разрыхлитель и тщательно все перемешать Натереть цедру одного лимона, перемешать. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму, смазанную сливочным маслом, распределить. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. За 10 минут до готовности приготовить сироп, соединив воду, сахар, сок одного лимона и подогрев на огне до растворения сахара. Пирог вытащить из духовки и равномерно полить горячим сиропом, оставить остыть при комнатной температуре.

А если вы любите тыкву, рекомендуем заготовить на зиму яблочное пюре со сгущенкой. Такая консервация понравится и детям и взрослым.