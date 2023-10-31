Без таких тыквенных булочек не обойдется ни Хэллоуин, ни семейный завтрак
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С приготовлением справится даже ребенок
Тыква — золотая королева осени. Из нее можно приготовить невероятное количество потрясающих блюд — от крем-супа до фантастической выпечки.
А еще из тыквы можно приготовить главный атрибут Хэллоуина — рыхлые и аппетитные тыквенные булочки по рецепту yummy.lera. Они прекрасно дополнят ваш праздничный стол, станут украшением завтрака или отличным перекусом в дороге или в школе. К тому же, приготовить их невероятно просто.
Как приготовить тыквенные булочки
Ингредиенты на 6 штук
Для теста:
- 60 миллилитров молока;
- 3 г сухих или 9 г свежих дрожжей;
- 60 граммов сахара;
- 300 г муки;
- 1 куриное яйцо;
- щепотка соли;
- 25 г сливочного масла;
- 80 г тыквенного пюре.
Для начинки:
- 1 натертое яблоко;
- 10 г сахара;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 15 г изюма.
Способ приготовления:
- Для приготовления опары к теплому молоку добавляем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и около 3 столовых ложек муки из общего количества. Перемешиваем до густой консистенции, покрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 15 минут.
- Отдельно смешиваем яйцо комнатной температуры с сахаром, солью, мягким сливочным маслом и тыквенным пюре комнатной температуры. В полученную массу добавляем готовую опару и перемешиваем. Туда же постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто.
- Отправляем тесто в глубокую миску, предварительно смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут. Затем обходим его с боков, переворачиваем и опять убираем в теплое место на 40 – 50 минут.
- Через указанное время опять обходим тесто, делим его на 6 равных частей, из которых формируем шарики или раскатываем их.
- В центр каждого кусочка кладем начинку, защипываем края и формируем шарики. Чтобы придать булочкам форму тыквы, завязываем их нитью, формируя тыкву.
- Противень накрываем пергаментом, кладем на него булочки, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 15 – 20 минут.
- Каждую булочку смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
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