Без таких тыквенных булочек не обойдется ни Хэллоуин, ни семейный завтрак

С приготовлением справится даже ребенок

Тыква — золотая королева осени. Из нее можно приготовить невероятное количество потрясающих блюд — от крем-супа до фантастической выпечки.

А еще из тыквы можно приготовить главный атрибут Хэллоуина — рыхлые и аппетитные тыквенные булочки по рецепту yummy.lera. Они прекрасно дополнят ваш праздничный стол, станут украшением завтрака или отличным перекусом в дороге или в школе. К тому же, приготовить их невероятно просто.

Как приготовить тыквенные булочки

Ингредиенты на 6 штук

Для теста:

60 миллилитров молока;

3 г сухих или 9 г свежих дрожжей;

60 граммов сахара;

300 г муки;

1 куриное яйцо;

щепотка соли;

25 г сливочного масла;

80 г тыквенного пюре.

Для начинки:

1 натертое яблоко;

10 г сахара;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. лимонного сока;

15 г изюма.

Способ приготовления:

Для приготовления опары к теплому молоку добавляем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и около 3 столовых ложек муки из общего количества. Перемешиваем до густой консистенции, покрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 15 минут. Отдельно смешиваем яйцо комнатной температуры с сахаром, солью, мягким сливочным маслом и тыквенным пюре комнатной температуры. В полученную массу добавляем готовую опару и перемешиваем. Туда же постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Отправляем тесто в глубокую миску, предварительно смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут. Затем обходим его с боков, переворачиваем и опять убираем в теплое место на 40 – 50 минут. Через указанное время опять обходим тесто, делим его на 6 равных частей, из которых формируем шарики или раскатываем их. В центр каждого кусочка кладем начинку, защипываем края и формируем шарики. Чтобы придать булочкам форму тыквы, завязываем их нитью, формируя тыкву. Противень накрываем пергаментом, кладем на него булочки, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 15 – 20 минут. Каждую булочку смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Предлагаем также приготовить тыквенную запеканку по рецепту "Телеграфа". Это отличный десерт на Хэллоуин.