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Без таких тыквенных булочек не обойдется ни Хэллоуин, ни семейный завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Они сделают ваш праздник особенным
Они сделают ваш праздник особенным. Фото smachnonews.24tv.ua

С приготовлением справится даже ребенок

Тыква — золотая королева осени. Из нее можно приготовить невероятное количество потрясающих блюд — от крем-супа до фантастической выпечки.

А еще из тыквы можно приготовить главный атрибут Хэллоуина — рыхлые и аппетитные тыквенные булочки по рецепту yummy.lera. Они прекрасно дополнят ваш праздничный стол, станут украшением завтрака или отличным перекусом в дороге или в школе. К тому же, приготовить их невероятно просто.

Как приготовить тыквенные булочки

Ингредиенты на 6 штук

Для теста:

  • 60 миллилитров молока;
  • 3 г сухих или 9 г свежих дрожжей;
  • 60 граммов сахара;
  • 300 г муки;
  • 1 куриное яйцо;
  • щепотка соли;
  • 25 г сливочного масла;
  • 80 г тыквенного пюре.

Для начинки:

  • 1 натертое яблоко;
  • 10 г сахара;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • 15 г изюма.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления опары к теплому молоку добавляем дрожжи, 1 столовую ложку сахара и около 3 столовых ложек муки из общего количества. Перемешиваем до густой консистенции, покрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 15 минут.
  2. Отдельно смешиваем яйцо комнатной температуры с сахаром, солью, мягким сливочным маслом и тыквенным пюре комнатной температуры. В полученную массу добавляем готовую опару и перемешиваем. Туда же постепенно просеиваем муку и замешиваем мягкое эластичное тесто.
  3. Отправляем тесто в глубокую миску, предварительно смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут. Затем обходим его с боков, переворачиваем и опять убираем в теплое место на 40 – 50 минут.
  4. Через указанное время опять обходим тесто, делим его на 6 равных частей, из которых формируем шарики или раскатываем их.
  5. В центр каждого кусочка кладем начинку, защипываем края и формируем шарики. Чтобы придать булочкам форму тыквы, завязываем их нитью, формируя тыкву.
  6. Противень накрываем пергаментом, кладем на него булочки, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 15 – 20 минут.
  7. Каждую булочку смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Предлагаем также приготовить тыквенную запеканку по рецепту "Телеграфа". Это отличный десерт на Хэллоуин.

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