Эти сладкие драники на завтрак будут съедаться тарелками

Будут на вашем столе уже через десять минут

Золотистые хрустящие драники — любимое блюдо многих. Хотя их рецептов неимоверное множество, классический рецепт обязательно включает в себя тертый картофель.

А что, если заменить картофель на яблоки? Именно такой рецепт предлагают Twins Kitchen. На приготовление яблочных драников требуется всего 20 минут вашего времени. Для такого необычного блюда даже не нужно будет включать духовку — это очень ускоряет процесс и экономит ваше время.

Как приготовить яблочные драники

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

корица молотая — 1 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1/2 ч. л.;

ваниль — 10 г;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

масло сливочное — по вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, очистите и натрите их в миску на среднюю терку. Вбейте к ним яйца, добавьте сахар, молотую корицу, молотый мускатный орех, ваниль и муку. Все тщательно перемешайте, чтобы хорошо соединились все ингредиенты. Сковороду смажьте сливочным маслом. Яблочную массу выкладывайте столовой ложкой, придайте ей необходимую форму. Обжаривайте драники на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавайте драники с медом или домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.