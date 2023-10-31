С этой грибной подливкой близкие будут сметать весь гарнир в доме
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Такую грибную подливку вы точно захотите повторить
Мы любим полакомиться гарниром с самыми разнообразными подливками. Если вы уже готовили сырную подливу к макаронам и даже томатную подливку как в садике, тогда этот рецепт именно для вас.
Smachnonews предлагаем нам рецепт грибной подливки домашней сметане и с шампиньонами. Она отлично подчеркнет любой гарнир и вы вряд ли сможете оторваться, пока все не съедите.
Как приготовить грибную подливу
Ингредиенты на 4 порции:
- 500 г шампиньонов или других грибов;
- 1 репчатый лук;
- 1 ст. л. муки;
- 2 ст. л. масла;
- 800 – 900 г домашней сметаны;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук и грибы чистим и моем. Шампиньоны нарезаем произвольными кусочками, лук — мелкими кубиками.
- На разогретой сковороде обжариваем муку, к ней добавляем масло и все перемешиваем.
- В сковороду добавляем нарезанные грибы и лук, продолжаем жарить в течение 3-4 минут.
- Через указанное время вливаем сметану и быстро перемешиваем, чтобы не было комочков.
- Полученную массу тушим до готовности вместе со специями. Готовая подливка должна получиться густой, однородной и ароматной.
Предлагаем приготовить к грибной подливе картофельное пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.