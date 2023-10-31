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С этой грибной подливкой близкие будут сметать весь гарнир в доме

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличный вариант для семейного ужина
Отличный вариант для семейного ужина. Фото smachnonews.24tv.ua

Такую грибную подливку вы точно захотите повторить

Мы любим полакомиться гарниром с самыми разнообразными подливками. Если вы уже готовили сырную подливу к макаронам и даже томатную подливку как в садике, тогда этот рецепт именно для вас.

Smachnonews предлагаем нам рецепт грибной подливки домашней сметане и с шампиньонами. Она отлично подчеркнет любой гарнир и вы вряд ли сможете оторваться, пока все не съедите.

Как приготовить грибную подливу

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 г шампиньонов или других грибов;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. масла;
  • 800 – 900 г домашней сметаны;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук и грибы чистим и моем. Шампиньоны нарезаем произвольными кусочками, лук — мелкими кубиками.
  2. На разогретой сковороде обжариваем муку, к ней добавляем масло и все перемешиваем.
  3. В сковороду добавляем нарезанные грибы и лук, продолжаем жарить в течение 3-4 минут.
  4. Через указанное время вливаем сметану и быстро перемешиваем, чтобы не было комочков.
  5. Полученную массу тушим до готовности вместе со специями. Готовая подливка должна получиться густой, однородной и ароматной.

Предлагаем приготовить к грибной подливе картофельное пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
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