С этой грибной подливкой близкие будут сметать весь гарнир в доме

Такую грибную подливку вы точно захотите повторить

Мы любим полакомиться гарниром с самыми разнообразными подливками. Если вы уже готовили сырную подливу к макаронам и даже томатную подливку как в садике, тогда этот рецепт именно для вас.

Smachnonews предлагаем нам рецепт грибной подливки домашней сметане и с шампиньонами. Она отлично подчеркнет любой гарнир и вы вряд ли сможете оторваться, пока все не съедите.

Как приготовить грибную подливу

Ингредиенты на 4 порции:

500 г шампиньонов или других грибов;

1 репчатый лук;

1 ст. л. муки;

2 ст. л. масла;

800 – 900 г домашней сметаны;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Лук и грибы чистим и моем. Шампиньоны нарезаем произвольными кусочками, лук — мелкими кубиками. На разогретой сковороде обжариваем муку, к ней добавляем масло и все перемешиваем. В сковороду добавляем нарезанные грибы и лук, продолжаем жарить в течение 3-4 минут. Через указанное время вливаем сметану и быстро перемешиваем, чтобы не было комочков. Полученную массу тушим до готовности вместе со специями. Готовая подливка должна получиться густой, однородной и ароматной.

Предлагаем приготовить к грибной подливе картофельное пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.