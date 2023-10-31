Если надоели обычные котлеты - просто добавьте один ингредиент
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Невероятно простой, но проверенный рецепт
Сочные и ароматные котлеты мы готовим на наших кухнях практический каждый день. Рецептов их — огромное количество: от классических мясных до самых разных овощных.
Если вам надоело ваше "котлетное" меню, вместе с "Главредом" предлагаем приготовить необычные биточки — из куриного филе с сыром. Они станут хорошей альтернативой обычным котлетам из фарша. Готовятся котлетки так же просто, получаются не только сочными, но и бюджетными — к ним не надо добавлять хлеб. Попробуем?
Как приготовить рубленые котлеты из куриного филе с сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- специи — соль, черный перец, прованские травы.
Способ приготовления:
- Куриное филе моем, нарезаем на мелкие кубики.
- Лук также моем, чистим, мелко нарезаем.
- Все указанные ингредиенты смешиваем в однородную смесь. Полученный фарш с помощью ложки выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Котлеты жарим с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого состояния. Затем закрываем их крышкой, убавляем огонь и готовим еще 5-7 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в фарш для сочности котлет. Ваши биточки будут намного вкуснее.