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Если надоели обычные котлеты - просто добавьте один ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие котлетки вы будете готовить часто
Такие котлетки вы будете готовить часто. Фото apostrophe.ua

Невероятно простой, но проверенный рецепт

Сочные и ароматные котлеты мы готовим на наших кухнях практический каждый день. Рецептов их — огромное количество: от классических мясных до самых разных овощных.

Если вам надоело ваше "котлетное" меню, вместе с "Главредом" предлагаем приготовить необычные биточки — из куриного филе с сыром. Они станут хорошей альтернативой обычным котлетам из фарша. Готовятся котлетки так же просто, получаются не только сочными, но и бюджетными — к ним не надо добавлять хлеб. Попробуем?

Как приготовить рубленые котлеты из куриного филе с сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л;
  • сметана — 2 ст. л;
  • специи — соль, черный перец, прованские травы.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе моем, нарезаем на мелкие кубики.
  2. Лук также моем, чистим, мелко нарезаем.
  3. Все указанные ингредиенты смешиваем в однородную смесь. Полученный фарш с помощью ложки выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом.
  4. Котлеты жарим с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого состояния. Затем закрываем их крышкой, убавляем огонь и готовим еще 5-7 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в фарш для сочности котлет. Ваши биточки будут намного вкуснее.

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