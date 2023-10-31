Если надоели обычные котлеты - просто добавьте один ингредиент

Невероятно простой, но проверенный рецепт

Сочные и ароматные котлеты мы готовим на наших кухнях практический каждый день. Рецептов их — огромное количество: от классических мясных до самых разных овощных.

Если вам надоело ваше "котлетное" меню, вместе с "Главредом" предлагаем приготовить необычные биточки — из куриного филе с сыром. Они станут хорошей альтернативой обычным котлетам из фарша. Готовятся котлетки так же просто, получаются не только сочными, но и бюджетными — к ним не надо добавлять хлеб. Попробуем?

Как приготовить рубленые котлеты из куриного филе с сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

специи — соль, черный перец, прованские травы.

Способ приготовления:

Куриное филе моем, нарезаем на мелкие кубики. Лук также моем, чистим, мелко нарезаем. Все указанные ингредиенты смешиваем в однородную смесь. Полученный фарш с помощью ложки выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Котлеты жарим с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого состояния. Затем закрываем их крышкой, убавляем огонь и готовим еще 5-7 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить в фарш для сочности котлет. Ваши биточки будут намного вкуснее.