"Ведьмины пальцы": печенье, которое точно впечатлит всех гостей

Этот праздник запомнится всем надолго

В ночь с 31 октября на 1 ноября — весь мир будет отмечать "ужасный" праздник Хэллоуин. Все чаще украинцы присоединяются к праздничной суете, делают декор для дома и устраивают забавные вечеринки с детьми. Ранее мы рассказывали про дату, историю праздника и традиции в этот день, теперь же давайте подготовимся к вечеринке.

"Вкусно рецепты" предлагают невероятное угощение к празднику — печенье "Ведьмины пальцы". Такая сладость не оставит равнодушным абсолютно никого. Попробуйте — и убедитесь.

Как приготовить печенье "Ведьмины пальцы"

Ингредиенты:

мука пшеничная — 2,5 стакана;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

варенье — 1 ст. л.;

сливочное масло — 150 г;

семена тыквы — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

сахар — 1 ст.;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Сливочное масло тщательно перетрите с сахаром. В полученную массу добавьте яйцо, все хорошо вымешайте. Муку просейте через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. Полученную смесь добавьте к масляной и замесите эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте на 20 минут в холодильник "отдохнуть". Через указанное время из готового теста сформируйте палочки формой как палец. В каждый вставьте семена тыквы, чтобы напоминал ноготь и ножом сделайте ровчики – это будет сгибом пальца. Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте туда пальчики на 20 минут. Осторожно снимите семена тыквы с пальца, смажьте его ярким вареньем или джемом и снова приклейте ноготь из семян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр лучше сделать к празднику. Приятного вечера!