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"Ведьмины пальцы": печенье, которое точно впечатлит всех гостей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самое страшное печенье на самый страшный праздник
Самое страшное печенье на самый страшный праздник. Фото recepty.24tv.ua

Этот праздник запомнится всем надолго

В ночь с 31 октября на 1 ноября — весь мир будет отмечать "ужасный" праздник Хэллоуин. Все чаще украинцы присоединяются к праздничной суете, делают декор для дома и устраивают забавные вечеринки с детьми. Ранее мы рассказывали про дату, историю праздника и традиции в этот день, теперь же давайте подготовимся к вечеринке.

"Вкусно рецепты" предлагают невероятное угощение к празднику — печенье "Ведьмины пальцы". Такая сладость не оставит равнодушным абсолютно никого. Попробуйте — и убедитесь.

Как приготовить печенье "Ведьмины пальцы"

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 2,5 стакана;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • варенье — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • семена тыквы — 50 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 1 ст.;
  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло тщательно перетрите с сахаром. В полученную массу добавьте яйцо, все хорошо вымешайте.
  2. Муку просейте через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. Полученную смесь добавьте к масляной и замесите эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте на 20 минут в холодильник "отдохнуть".
  3. Через указанное время из готового теста сформируйте палочки формой как палец. В каждый вставьте семена тыквы, чтобы напоминал ноготь и ножом сделайте ровчики – это будет сгибом пальца.
  4. Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте туда пальчики на 20 минут.
  5. Осторожно снимите семена тыквы с пальца, смажьте его ярким вареньем или джемом и снова приклейте ноготь из семян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр лучше сделать к празднику. Приятного вечера!

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#Рецепт #Печенье #Хэллоуин #Готовим дома