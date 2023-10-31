"Ведьмины пальцы": печенье, которое точно впечатлит всех гостей
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Этот праздник запомнится всем надолго
В ночь с 31 октября на 1 ноября — весь мир будет отмечать "ужасный" праздник Хэллоуин. Все чаще украинцы присоединяются к праздничной суете, делают декор для дома и устраивают забавные вечеринки с детьми. Ранее мы рассказывали про дату, историю праздника и традиции в этот день, теперь же давайте подготовимся к вечеринке.
"Вкусно рецепты" предлагают невероятное угощение к празднику — печенье "Ведьмины пальцы". Такая сладость не оставит равнодушным абсолютно никого. Попробуйте — и убедитесь.
Как приготовить печенье "Ведьмины пальцы"
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 2,5 стакана;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- варенье — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 150 г;
- семена тыквы — 50 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 1 ст.;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
- Сливочное масло тщательно перетрите с сахаром. В полученную массу добавьте яйцо, все хорошо вымешайте.
- Муку просейте через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. Полученную смесь добавьте к масляной и замесите эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте на 20 минут в холодильник "отдохнуть".
- Через указанное время из готового теста сформируйте палочки формой как палец. В каждый вставьте семена тыквы, чтобы напоминал ноготь и ножом сделайте ровчики – это будет сгибом пальца.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте туда пальчики на 20 минут.
- Осторожно снимите семена тыквы с пальца, смажьте его ярким вареньем или джемом и снова приклейте ноготь из семян.
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