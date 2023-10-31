Идеально для семейного чаепития: такого тертого пирога вы точно еще не пробовали
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Просто добавьте один продукт — и наслаждайтесь
Тертый пирог — идеальная выпечка, которую лучше всего готовить с сезонными фруктами. Его можно готовить практически с любой начинкой. Если вы уже пробовали даже тертый пирог с грецкими орехами, тогда самое время для экспериментов.
"Важно знать" предлагает приготовить эту выпечку с яблоками и грушами. Готовится она легко: просто натрите тесто, приготовьте начинку — и дело в шляпе!
Как приготовить тертый пирог с яблоками и грушами
Ингредиенты:
- 1,5 кг яблок;
- 2 груши;
- 1 лимон;
- 250 г сахара;
- 6 куриных яиц;
- 150 г сливочного масла;
- 500 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 3 ст. л. молока.
Способ приготовления:
- Яичные желтки взбейте со 150 граммами сахара (белки пока отправьте в холодильник). В полученную массу добавьте сливочное масло и молоко. Потихоньку добавляйте к смеси муку и разрыхлитель. Тесто замешивайте до того момента, пока оно не начнет липнуть к рукам. Треть теста отправьте в морозилку, всё остальное — на четверть часа в холодильник.
- Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть натрите на терке. Груши очистите и нарежьте маленькими кубиками.
- Мякоть яблок и груш выложите на сковороду, добавьте лимонный сок и 100 г сахара. Тушите на небольшом огне до испарения жидкости.
- Взбейте белки до стоящих пиков.
- Противень смажьте сливочным маслом, слегка посыпьте мукой, раскатайте по периметру тесто и сверху выложите начинку.
- Сверху натрите половиной теста из морозилки, выложите белки, на них — оставшуюся часть замороженного теста. Выпекайте пирог 45 минут в разогретой до 170 градусов духовке.
А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте всего один ингредиент. Ваша выпечка будет радовать несколько дней!