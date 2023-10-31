Идеально для семейного чаепития: такого тертого пирога вы точно еще не пробовали

Просто добавьте один продукт — и наслаждайтесь

Тертый пирог — идеальная выпечка, которую лучше всего готовить с сезонными фруктами. Его можно готовить практически с любой начинкой. Если вы уже пробовали даже тертый пирог с грецкими орехами, тогда самое время для экспериментов.

"Важно знать" предлагает приготовить эту выпечку с яблоками и грушами. Готовится она легко: просто натрите тесто, приготовьте начинку — и дело в шляпе!

Как приготовить тертый пирог с яблоками и грушами

Ингредиенты:

1,5 кг яблок;

2 груши;

1 лимон;

250 г сахара;

6 куриных яиц;

150 г сливочного масла;

500 г муки;

10 г разрыхлителя;

3 ст. л. молока.

Способ приготовления:

Яичные желтки взбейте со 150 граммами сахара (белки пока отправьте в холодильник). В полученную массу добавьте сливочное масло и молоко. Потихоньку добавляйте к смеси муку и разрыхлитель. Тесто замешивайте до того момента, пока оно не начнет липнуть к рукам. Треть теста отправьте в морозилку, всё остальное — на четверть часа в холодильник. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть натрите на терке. Груши очистите и нарежьте маленькими кубиками. Мякоть яблок и груш выложите на сковороду, добавьте лимонный сок и 100 г сахара. Тушите на небольшом огне до испарения жидкости. Взбейте белки до стоящих пиков. Противень смажьте сливочным маслом, слегка посыпьте мукой, раскатайте по периметру тесто и сверху выложите начинку. Сверху натрите половиной теста из морозилки, выложите белки, на них — оставшуюся часть замороженного теста. Выпекайте пирог 45 минут в разогретой до 170 градусов духовке.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте всего один ингредиент. Ваша выпечка будет радовать несколько дней!