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Идеально для семейного чаепития: такого тертого пирога вы точно еще не пробовали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличное сезонное блюдо
Отличное сезонное блюдо. Фото vazhnoznat.com

Просто добавьте один продукт — и наслаждайтесь

Тертый пирог — идеальная выпечка, которую лучше всего готовить с сезонными фруктами. Его можно готовить практически с любой начинкой. Если вы уже пробовали даже тертый пирог с грецкими орехами, тогда самое время для экспериментов.

"Важно знать" предлагает приготовить эту выпечку с яблоками и грушами. Готовится она легко: просто натрите тесто, приготовьте начинку — и дело в шляпе!

Как приготовить тертый пирог с яблоками и грушами

Ингредиенты:

  • 1,5 кг яблок;
  • 2 груши;
  • 1 лимон;
  • 250 г сахара;
  • 6 куриных яиц;
  • 150 г сливочного масла;
  • 500 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 3 ст. л. молока.

Способ приготовления:

  1. Яичные желтки взбейте со 150 граммами сахара (белки пока отправьте в холодильник). В полученную массу добавьте сливочное масло и молоко. Потихоньку добавляйте к смеси муку и разрыхлитель. Тесто замешивайте до того момента, пока оно не начнет липнуть к рукам. Треть теста отправьте в морозилку, всё остальное — на четверть часа в холодильник.
  2. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть натрите на терке. Груши очистите и нарежьте маленькими кубиками.
  3. Мякоть яблок и груш выложите на сковороду, добавьте лимонный сок и 100 г сахара. Тушите на небольшом огне до испарения жидкости.
  4. Взбейте белки до стоящих пиков.
  5. Противень смажьте сливочным маслом, слегка посыпьте мукой, раскатайте по периметру тесто и сверху выложите начинку.
  6. Сверху натрите половиной теста из морозилки, выложите белки, на них — оставшуюся часть замороженного теста. Выпекайте пирог 45 минут в разогретой до 170 градусов духовке.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте всего один ингредиент. Ваша выпечка будет радовать несколько дней!

Теги:
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