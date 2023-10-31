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Рецепт из бабушкиной записной книжки: пирожки получатся как в детстве

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Именно такие пирожки готовили наши бабушки
Именно такие пирожки готовили наши бабушки. Фото smachnonews.24tv.ua

Вспоминаем детство с фантастическим блюдом

Все мы с любовью вспоминаем пышные, ароматные пирожки, которые пекла нам бабушка. Сегодня мы вспомним детство и приготовим пирожки родом из детства.

Именно такой рецепт предлагает нам Smachnonews. Они станут не только вкусным перекусом, но отличным завтраком к кофе или чаю. Начинку можно готовить по своему вкусу, но сегодня мы предлагаем с луком и яйцом.

Как приготовить пирожки с луком и яйцом

Ингредиенты

Для теста:

  • 500 г муки;
  • 150 г молока;
  • 150 г воды;
  • 20 г свежих дрожжей;
  • 1 ч. л. сахара;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 6 вареных куриных яиц;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • 70 г сливочного масла;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • яйцо для смазки пирожков.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления опары смешиваем сахар и теплое молоко с водой. В полученную массу добавляем дрожжи и 1 столовую ложку муки. Все размешиваем и оставляем на 15 минут.
  2. Через указанное время добавляем опару к просеянной муке.
  3. Оставшуюся муку просеиваем в большой сосуд, добавляем готовую опару и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и отправляем на 1 час в теплое место, чтобы тесто подошло. Обминаем и оставляем еще на полчаса.
  4. Для начинки мелко нарезаем зеленый лук и вареные яйца, добавляем масло, солим и приправляем черным молотым перцем.
  5. Тесто делим на шарики, формируем буханочку и выкладываем около 3 ч. л. начинки, защипываем края. Кладем пирожок на присыпанный мукой противень "швом" вниз и слегка прижимаем. Оставляем на 20 – 30 минут, чтобы они подросли.
  6. Пирожки смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут.

А чтобы пирожки не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Так они будут свежими долгое время.

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