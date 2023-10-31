Рецепт из бабушкиной записной книжки: пирожки получатся как в детстве

Вспоминаем детство с фантастическим блюдом

Все мы с любовью вспоминаем пышные, ароматные пирожки, которые пекла нам бабушка. Сегодня мы вспомним детство и приготовим пирожки родом из детства.

Именно такой рецепт предлагает нам Smachnonews. Они станут не только вкусным перекусом, но отличным завтраком к кофе или чаю. Начинку можно готовить по своему вкусу, но сегодня мы предлагаем с луком и яйцом.

Как приготовить пирожки с луком и яйцом

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки;

150 г молока;

150 г воды;

20 г свежих дрожжей;

1 ч. л. сахара;

щепотка соли.

Для начинки:

6 вареных куриных яиц;

1 пучок зеленого лука;

70 г сливочного масла;

соль;

черный молотый перец;

яйцо для смазки пирожков.

Способ приготовления:

Для приготовления опары смешиваем сахар и теплое молоко с водой. В полученную массу добавляем дрожжи и 1 столовую ложку муки. Все размешиваем и оставляем на 15 минут. Через указанное время добавляем опару к просеянной муке. Оставшуюся муку просеиваем в большой сосуд, добавляем готовую опару и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и отправляем на 1 час в теплое место, чтобы тесто подошло. Обминаем и оставляем еще на полчаса. Для начинки мелко нарезаем зеленый лук и вареные яйца, добавляем масло, солим и приправляем черным молотым перцем. Тесто делим на шарики, формируем буханочку и выкладываем около 3 ч. л. начинки, защипываем края. Кладем пирожок на присыпанный мукой противень "швом" вниз и слегка прижимаем. Оставляем на 20 – 30 минут, чтобы они подросли. Пирожки смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут.

А чтобы пирожки не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Так они будут свежими долгое время.