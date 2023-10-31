Рецепт из бабушкиной записной книжки: пирожки получатся как в детстве
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Вспоминаем детство с фантастическим блюдом
Все мы с любовью вспоминаем пышные, ароматные пирожки, которые пекла нам бабушка. Сегодня мы вспомним детство и приготовим пирожки родом из детства.
Именно такой рецепт предлагает нам Smachnonews. Они станут не только вкусным перекусом, но отличным завтраком к кофе или чаю. Начинку можно готовить по своему вкусу, но сегодня мы предлагаем с луком и яйцом.
Как приготовить пирожки с луком и яйцом
Ингредиенты
Для теста:
- 500 г муки;
- 150 г молока;
- 150 г воды;
- 20 г свежих дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 6 вареных куриных яиц;
- 1 пучок зеленого лука;
- 70 г сливочного масла;
- соль;
- черный молотый перец;
- яйцо для смазки пирожков.
Способ приготовления:
- Для приготовления опары смешиваем сахар и теплое молоко с водой. В полученную массу добавляем дрожжи и 1 столовую ложку муки. Все размешиваем и оставляем на 15 минут.
- Через указанное время добавляем опару к просеянной муке.
- Оставшуюся муку просеиваем в большой сосуд, добавляем готовую опару и замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и отправляем на 1 час в теплое место, чтобы тесто подошло. Обминаем и оставляем еще на полчаса.
- Для начинки мелко нарезаем зеленый лук и вареные яйца, добавляем масло, солим и приправляем черным молотым перцем.
- Тесто делим на шарики, формируем буханочку и выкладываем около 3 ч. л. начинки, защипываем края. Кладем пирожок на присыпанный мукой противень "швом" вниз и слегка прижимаем. Оставляем на 20 – 30 минут, чтобы они подросли.
- Пирожки смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 15-20 минут.
А чтобы пирожки не черствели, добавьте в тесто один ингредиент. Так они будут свежими долгое время.