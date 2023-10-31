Просто смешайте крабовые палочки и сыр: эта закуска будет уместна всегда

Готовится просто, получается вкусно

Семейные обеды или праздничные столы, встречи с друзьями или просмотр фильма — самые разнообразные закуски уместны всегда и в любой ситуации. Холодные или горячие, овощные или мясные — рецептов их видимо-невидимо.

Kristinazizian предлагает рецепт вкусной и быстрой закуски. Готовится она легко и просто, а получается невероятно вкусной и красивой — она будет уместной и к праздничному столу, и к семейному обеду. Попробуем?

Как приготовить быструю закуску из крабовых палочек

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200-250 гр;

сыр твердый – 150 гр;

укроп;

чеснок – 1-2 зубчика;

майонез – 1-2 ст. л;

яйца – 4 шт.

Способ приготовления:

Для приготовления тонких яичных блинчиков каждое яйцо взбейте со щепоткой соли. Полученную массу равномерно разлейте на чуть разогретой сковороде и обжарьте на среднем огне с двух сторон. Крабовые палочки освободите от пленки, натрите на терке. Сыр также натрите, а чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты, посолите по вкусу и тонким слоем намажьте каждый блин. Сверните его в рулет и нарежьте на маленькие рулетики. Подавайте рулеты на стол, проткнув посередине шпажками или зубочистками, чтобы они не разворачивались.

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