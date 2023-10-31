Сытное блюдо из обычной курочки: такие кармашки съедят за минуту и тарелки оближут
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Им наестся вся семья
Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Да и приготовить из такого мяса можно невероятное количество самых разнообразных блюд.
Сегодня вместе с "ТСН" приготовим вкусное и необычное блюдо — запеченные куриные кармашки с начинкой из томатов и сыра. В горячем виде это отличное мясное блюдо, а если охладить и тонко нарезать — получится великолепная закуска.
Как приготовить куриные кармашки с томатами и сыром
Ингредиенты:
- куриные грудки — 1 кг;
- помидор — 2 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соевый соус — 7 ст. л.;
- мед — 1, 5 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- перец черный молотый, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Для того чтобы сделать кармашек, положите филе на поверхность стола, прижмите ладонью мясо и острым ножом аккуратно сделайте прорезь сбоку.
- Для приготовления маринада смешайте пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, мед, перец, немного соли и растительное масло. Все тщательно перемешайте и обмажьте грудки так, чтобы маринад попал и в кармашки. Оставьте мариноваться при комнатной температуре от 30 минут до двух часов.
- Твердый сыр и помидоры нарежьте тонкими пластинками, вставьте их в надрезы филе.
- Мясо поместите в форму для запекания и смажьте со всех сторон оставшимся маринадом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут, время от времени поливая выделившимся соком.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить сочное куриное филе. Попробуйте — получится очень вкусно.