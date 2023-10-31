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Сытное блюдо из обычной курочки: такие кармашки съедят за минуту и тарелки оближут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блюдо выручит, если надоело обычное куриное филе
Блюдо выручит, если надоело обычное куриное филе. Фото tsn.ua

Им наестся вся семья

Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Да и приготовить из такого мяса можно невероятное количество самых разнообразных блюд.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим вкусное и необычное блюдо — запеченные куриные кармашки с начинкой из томатов и сыра. В горячем виде это отличное мясное блюдо, а если охладить и тонко нарезать — получится великолепная закуска.

Как приготовить куриные кармашки с томатами и сыром

Ингредиенты:

  • куриные грудки — 1 кг;
  • помидор — 2 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соевый соус — 7 ст. л.;
  • мед — 1, 5 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Для того чтобы сделать кармашек, положите филе на поверхность стола, прижмите ладонью мясо и острым ножом аккуратно сделайте прорезь сбоку.
  3. Для приготовления маринада смешайте пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, мед, перец, немного соли и растительное масло. Все тщательно перемешайте и обмажьте грудки так, чтобы маринад попал и в кармашки. Оставьте мариноваться при комнатной температуре от 30 минут до двух часов.
  4. Твердый сыр и помидоры нарежьте тонкими пластинками, вставьте их в надрезы филе.
  5. Мясо поместите в форму для запекания и смажьте со всех сторон оставшимся маринадом.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут, время от времени поливая выделившимся соком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить сочное куриное филе. Попробуйте — получится очень вкусно.

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#Рецепт #Филе #Готовим дома