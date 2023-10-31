Сытное блюдо из обычной курочки: такие кармашки съедят за минуту и тарелки оближут

Им наестся вся семья

Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Да и приготовить из такого мяса можно невероятное количество самых разнообразных блюд.

Сегодня вместе с "ТСН" приготовим вкусное и необычное блюдо — запеченные куриные кармашки с начинкой из томатов и сыра. В горячем виде это отличное мясное блюдо, а если охладить и тонко нарезать — получится великолепная закуска.

Как приготовить куриные кармашки с томатами и сыром

Ингредиенты:

куриные грудки — 1 кг;

помидор — 2 шт.;

сыр твердый — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

соевый соус — 7 ст. л.;

мед — 1, 5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

перец черный молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Для того чтобы сделать кармашек, положите филе на поверхность стола, прижмите ладонью мясо и острым ножом аккуратно сделайте прорезь сбоку. Для приготовления маринада смешайте пропущенный через пресс чеснок, соевый соус, мед, перец, немного соли и растительное масло. Все тщательно перемешайте и обмажьте грудки так, чтобы маринад попал и в кармашки. Оставьте мариноваться при комнатной температуре от 30 минут до двух часов. Твердый сыр и помидоры нарежьте тонкими пластинками, вставьте их в надрезы филе. Мясо поместите в форму для запекания и смажьте со всех сторон оставшимся маринадом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут, время от времени поливая выделившимся соком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сварить сочное куриное филе. Попробуйте — получится очень вкусно.