Вы его точно приготовите и съедите за вечер: мегашоколадный торт из простых продуктов

Удачный рецепт супервлажного шоколадного торта из того, что всегда есть в холодильнике

Готовить сложные торты не всегда есть возможность и желание. Но некоторые из них готовятся быстро и просто из продуктов, которые обычно есть у каждого.

Если вы хотите удивить близких и не проводить весь день у плиты, рекомендуем приготовить торт по этому рецепту. А поделились им на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить торт шоколадная сказка

Ингредиенты:

мука — 350 г;

сахар — 200 г;

какао-порошок — 60 г (5 ст. л.);

разрыхлитель теста – 1 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

яблочный уксус – 1 ч. л.

яйца – 2 шт.

молоко – 1 стакан

кипяток – 1 стакан

масло – пол стакана

щепотка соли;

ванилин по вкусу.

Крем

сгущенка – 230 мл

сливочное масло – 150 г

Глазурь

шоколад – 100 г

сливки – 4 ст. л.

Способ приготовления

Смешать сухие ингредиенты для теста. В отдельной миске взбить миксером яйца, подсолнечное масло и молоко, а когда смесь станет однородной, добавить туда кипяток и размешать уже вручную. Яичную смесь влить в сухие ингредиенты, добавить соду, погашенную уксусом, перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить туда половину теста. Запекать около 20 минут при температуре 180 градусов. Корж вытащить, повторить предыдущий шаг с оставшимся тестом. Для крема взбить размягченное сливочное масло в течение 2 минут. Добавить сгущенку, взбить до однородности. Коржи обрезать так, чтобы поверхность стала гладкой, промазать кремом один корж. Накрыть другим коржом, еще раз смазать верхушку и бока кремом. Присыпать крошкой, полученной от обрезков лепешек. Сделать глазурь, растопив шоколад на водяной бане и прибавив к нему сливки. Глазурью полить торт сверху и оставить в холодильнике на час или на ночь.

А если вы любите шоколадные торты, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.