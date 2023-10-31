Укр

Вы его точно приготовите и съедите за вечер: мегашоколадный торт из простых продуктов

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой торт украсит любой праздничный стол
Такой торт украсит любой праздничный стол. Фото rbc.ua

Удачный рецепт супервлажного шоколадного торта из того, что всегда есть в холодильнике

Готовить сложные торты не всегда есть возможность и желание. Но некоторые из них готовятся быстро и просто из продуктов, которые обычно есть у каждого.

Если вы хотите удивить близких и не проводить весь день у плиты, рекомендуем приготовить торт по этому рецепту. А поделились им на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить торт шоколадная сказка

Ингредиенты:

  • мука — 350 г;
  • сахар — 200 г;
  • какао-порошок — 60 г (5 ст. л.);
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • яблочный уксус – 1 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 1 стакан
  • кипяток – 1 стакан
  • масло – пол стакана
  • щепотка соли;
  • ванилин по вкусу.

Крем

  • сгущенка – 230 мл
  • сливочное масло – 150 г

Глазурь

  • шоколад – 100 г
  • сливки – 4 ст. л.

Способ приготовления

  1. Смешать сухие ингредиенты для теста.
  2. В отдельной миске взбить миксером яйца, подсолнечное масло и молоко, а когда смесь станет однородной, добавить туда кипяток и размешать уже вручную.
  3. Яичную смесь влить в сухие ингредиенты, добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.
  4. Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить туда половину теста. Запекать около 20 минут при температуре 180 градусов.
  5. Корж вытащить, повторить предыдущий шаг с оставшимся тестом.
  6. Для крема взбить размягченное сливочное масло в течение 2 минут.
  7. Добавить сгущенку, взбить до однородности.
  8. Коржи обрезать так, чтобы поверхность стала гладкой, промазать кремом один корж. Накрыть другим коржом, еще раз смазать верхушку и бока кремом. Присыпать крошкой, полученной от обрезков лепешек.
  9. Сделать глазурь, растопив шоколад на водяной бане и прибавив к нему сливки.
  10. Глазурью полить торт сверху и оставить в холодильнике на час или на ночь.

А если вы любите шоколадные торты, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.

Теги:
#Торт #Выпечка #Готовим дома