Вы его точно приготовите и съедите за вечер: мегашоколадный торт из простых продуктов
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Удачный рецепт супервлажного шоколадного торта из того, что всегда есть в холодильнике
Готовить сложные торты не всегда есть возможность и желание. Но некоторые из них готовятся быстро и просто из продуктов, которые обычно есть у каждого.
Если вы хотите удивить близких и не проводить весь день у плиты, рекомендуем приготовить торт по этому рецепту. А поделились им на портале "Вкусные рецепты".
Как приготовить торт шоколадная сказка
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- сахар — 200 г;
- какао-порошок — 60 г (5 ст. л.);
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- яблочный уксус – 1 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 1 стакан
- кипяток – 1 стакан
- масло – пол стакана
- щепотка соли;
- ванилин по вкусу.
Крем
- сгущенка – 230 мл
- сливочное масло – 150 г
Глазурь
- шоколад – 100 г
- сливки – 4 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать сухие ингредиенты для теста.
- В отдельной миске взбить миксером яйца, подсолнечное масло и молоко, а когда смесь станет однородной, добавить туда кипяток и размешать уже вручную.
- Яичную смесь влить в сухие ингредиенты, добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.
- Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить туда половину теста. Запекать около 20 минут при температуре 180 градусов.
- Корж вытащить, повторить предыдущий шаг с оставшимся тестом.
- Для крема взбить размягченное сливочное масло в течение 2 минут.
- Добавить сгущенку, взбить до однородности.
- Коржи обрезать так, чтобы поверхность стала гладкой, промазать кремом один корж. Накрыть другим коржом, еще раз смазать верхушку и бока кремом. Присыпать крошкой, полученной от обрезков лепешек.
- Сделать глазурь, растопив шоколад на водяной бане и прибавив к нему сливки.
- Глазурью полить торт сверху и оставить в холодильнике на час или на ночь.
А если вы любите шоколадные торты, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.