Таких вы еще не пробовали: необычные сырники с секретом
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Всего несколько ингредиентов и немного времени – и на вашем столе вкусный завтрак
Сырники – традиционное блюдо украинской кухни из кисломолочного сыра. Обычно их готовят, обжаривая на сковороде и добавляя сахар.
Предлагаем приготовить необычные сырники без сахара, но с добавлением соли и свежей зелени. А рецептом с нами поделились на портале "Бутылка".
Как приготовить соленые сырники
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;
- манка – 2 ст. л;
- укроп
- мука для панировки
- масло для жарки;
Способ приготовления:
- Сыр растереть с яйцом.
- Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, перемешать.
- Добавить манку, перемешать.
- Укроп мелко нарезать, добавить в творог, перемешать. Оставить смесь на 20 минут.
- Сформировать сырники, обвалять в муке с обеих сторон, обжарить на сковороде до золотистой корочки. Подавать со сметаной.
А если вы любите блюда из творога, рекомендуем также приготовить запеканку по проверенному рецепту из бабушкиной записной книжки. Такая домашняя выпечка может стать сладким завтраком или перекусом, или просто дополнением к кофе или чаю.