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Таких вы еще не пробовали: необычные сырники с секретом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Прекрасно закуска, сытный завтрак или просто вкусный перекус
Прекрасно закуска, сытный завтрак или просто вкусный перекус. Фото vikna.tv

Всего несколько ингредиентов и немного времени – и на вашем столе вкусный завтрак

Сырники – традиционное блюдо украинской кухни из кисломолочного сыра. Обычно их готовят, обжаривая на сковороде и добавляя сахар.

Предлагаем приготовить необычные сырники без сахара, но с добавлением соли и свежей зелени. А рецептом с нами поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;
  • манка – 2 ст. л;
  • укроп
  • мука для панировки
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

  1. Сыр растереть с яйцом.
  2. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, перемешать.
  3. Добавить манку, перемешать.
  4. Укроп мелко нарезать, добавить в творог, перемешать. Оставить смесь на 20 минут.
  5. Сформировать сырники, обвалять в муке с обеих сторон, обжарить на сковороде до золотистой корочки. Подавать со сметаной.

А если вы любите блюда из творога, рекомендуем также приготовить запеканку по проверенному рецепту из бабушкиной записной книжки. Такая домашняя выпечка может стать сладким завтраком или перекусом, или просто дополнением к кофе или чаю.

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#Рецепт #Сырники #Готовим дома