Таких вы еще не пробовали: необычные сырники с секретом

Всего несколько ингредиентов и немного времени – и на вашем столе вкусный завтрак

Сырники – традиционное блюдо украинской кухни из кисломолочного сыра. Обычно их готовят, обжаривая на сковороде и добавляя сахар.

Предлагаем приготовить необычные сырники без сахара, но с добавлением соли и свежей зелени. А рецептом с нами поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

творог – 400 г;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу;

манка – 2 ст. л;

укроп

мука для панировки

масло для жарки;

Способ приготовления:

Сыр растереть с яйцом. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок, перемешать. Добавить манку, перемешать. Укроп мелко нарезать, добавить в творог, перемешать. Оставить смесь на 20 минут. Сформировать сырники, обвалять в муке с обеих сторон, обжарить на сковороде до золотистой корочки. Подавать со сметаной.

А если вы любите блюда из творога, рекомендуем также приготовить запеканку по проверенному рецепту из бабушкиной записной книжки. Такая домашняя выпечка может стать сладким завтраком или перекусом, или просто дополнением к кофе или чаю.