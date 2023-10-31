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Беспроигрышный вариант для завтрака или ужина: сочные блины с мясом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Нежные блинчики с сочной начинкой обожают и дети, и взрослые
Нежные блинчики с сочной начинкой обожают и дети, и взрослые. Фото tlystirecepty.top

Невероятно вкусное блюдо, которое легко готовится

Блинчики с мясом – это аппетитное и сытное блюдо, которое можно подавать на праздники или как полноценный прием пищи. Также их можно заморозить и быстро поджарить к завтраку, когда готовить не хочется.

Для начинки можно использовать любимые виды мяса и различные специи. А рецептом невероятно вкусных блинов с нами поделились на портале "Тлусти рецепты".

Как приготовить блины с мясом

Ингредиенты:

Тесто

  • 4 яйца;
  • 2 стакана муки;
  • 4-5 ст. ложек подсолнечного масла;
  • 1,5 стакана молока;
  • 1 стакан воды;
  • 1 ч. ложка соли (без горки);
  • 2 ст. ложки сахара

Начинка

  • 1 кг куриного филе;
  • 2 большие луковицы;
  • соль и черный молотый перец – по вкусу;
  • масло (для жарки).

Способ приготовления:

  1. Для начинки отварить мясо до готовности в подсоленной кипящей воде с добавлением луковицы, лаврового листа и горошин перца.
  2. Мясо вынуть, оставить остыть и измельчить мясорубкой.
  3. Лук порезать кубиками и обжарить на сковороде до румяного цвета.
  4. К луку добавить фарш, обжаривать около пяти минут.
  5. Смесь переложить в миску, посолить, поперчить, добавить несколько ложек из мяса бульона, чтобы начинку можно было намазывать на блине.
  6. Для теста нужно просеять муку, добавить соль, сахар, яйцо и перемешать.
  7. Влить молоко, взбить венчиком до однородной массы.
  8. Порциями добавить воду, размешивая до консистенции жидкой сметаны. Влить масло, перемешать. Оставить на 30 минут.
  9. Пожарить блины. Затем внутрь каждого выложить начинку около 1 столовой ложки и свернуть в рулетики. Дополнительно их можно обжарить на сковороде или есть сразу.

А если вы любите блюда из курятины, рекомендуем приготовить нежный хлебец из куриного фарша по рецепту "Телеграфа". Его можно подавать на праздничный стол, как нарезку, или использовать вместо колбасы на бутерброды.

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#Мясо #Блины #Готовим дома