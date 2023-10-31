Беспроигрышный вариант для завтрака или ужина: сочные блины с мясом
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Невероятно вкусное блюдо, которое легко готовится
Блинчики с мясом – это аппетитное и сытное блюдо, которое можно подавать на праздники или как полноценный прием пищи. Также их можно заморозить и быстро поджарить к завтраку, когда готовить не хочется.
Для начинки можно использовать любимые виды мяса и различные специи. А рецептом невероятно вкусных блинов с нами поделились на портале "Тлусти рецепты".
Как приготовить блины с мясом
Ингредиенты:
Тесто
- 4 яйца;
- 2 стакана муки;
- 4-5 ст. ложек подсолнечного масла;
- 1,5 стакана молока;
- 1 стакан воды;
- 1 ч. ложка соли (без горки);
- 2 ст. ложки сахара
Начинка
- 1 кг куриного филе;
- 2 большие луковицы;
- соль и черный молотый перец – по вкусу;
- масло (для жарки).
Способ приготовления:
- Для начинки отварить мясо до готовности в подсоленной кипящей воде с добавлением луковицы, лаврового листа и горошин перца.
- Мясо вынуть, оставить остыть и измельчить мясорубкой.
- Лук порезать кубиками и обжарить на сковороде до румяного цвета.
- К луку добавить фарш, обжаривать около пяти минут.
- Смесь переложить в миску, посолить, поперчить, добавить несколько ложек из мяса бульона, чтобы начинку можно было намазывать на блине.
- Для теста нужно просеять муку, добавить соль, сахар, яйцо и перемешать.
- Влить молоко, взбить венчиком до однородной массы.
- Порциями добавить воду, размешивая до консистенции жидкой сметаны. Влить масло, перемешать. Оставить на 30 минут.
- Пожарить блины. Затем внутрь каждого выложить начинку около 1 столовой ложки и свернуть в рулетики. Дополнительно их можно обжарить на сковороде или есть сразу.
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