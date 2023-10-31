Беспроигрышный вариант для завтрака или ужина: сочные блины с мясом

Невероятно вкусное блюдо, которое легко готовится

Блинчики с мясом – это аппетитное и сытное блюдо, которое можно подавать на праздники или как полноценный прием пищи. Также их можно заморозить и быстро поджарить к завтраку, когда готовить не хочется.

Для начинки можно использовать любимые виды мяса и различные специи. А рецептом невероятно вкусных блинов с нами поделились на портале "Тлусти рецепты".

Как приготовить блины с мясом

Ингредиенты:

Тесто

4 яйца;

2 стакана муки;

4-5 ст. ложек подсолнечного масла;

1,5 стакана молока;

1 стакан воды;

1 ч. ложка соли (без горки);

2 ст. ложки сахара

Начинка

1 кг куриного филе;

2 большие луковицы;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

масло (для жарки).

Способ приготовления:

Для начинки отварить мясо до готовности в подсоленной кипящей воде с добавлением луковицы, лаврового листа и горошин перца. Мясо вынуть, оставить остыть и измельчить мясорубкой. Лук порезать кубиками и обжарить на сковороде до румяного цвета. К луку добавить фарш, обжаривать около пяти минут. Смесь переложить в миску, посолить, поперчить, добавить несколько ложек из мяса бульона, чтобы начинку можно было намазывать на блине. Для теста нужно просеять муку, добавить соль, сахар, яйцо и перемешать. Влить молоко, взбить венчиком до однородной массы. Порциями добавить воду, размешивая до консистенции жидкой сметаны. Влить масло, перемешать. Оставить на 30 минут. Пожарить блины. Затем внутрь каждого выложить начинку около 1 столовой ложки и свернуть в рулетики. Дополнительно их можно обжарить на сковороде или есть сразу.

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