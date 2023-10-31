Укр

Сладкие тыковки: невероятно вкусные конфеты, с которыми справится даже ребенок (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Готовится такая вкусность очень просто Новость обновлена 31 октября 2023, 12:07
Готовится такая вкусность очень просто. Фото Скришот из инстаграмма yummy.lera

Выходит нереально вкусно

Мы рассказывали, как приготовить "вкусные пальчики" на Геловине. Теперь делимся рецептом простых и очень вкусных тыквенных конфет.

От такого лакомства будут в восторге и взрослые, и дети. Рецептом поделилась в своем инстаграмме украинская блоггерша под ником yummy.lera.

Ингредиенты:

  • 100 г тыквенного пюре
  • 150 г крем-сыра
  • 150 г сгущенки
  • 50 г белого шоколада
  • 15 г сливочного масла
  • корица
  • имбирь
  • мускатный орех
  • гвоздика
  • щепотка соли
  • оранжевый краситель — по желанию
  • 200 г печенья
  • сахар и шоколад – для подачи

Способ приготовления:

  1. Тыкву чистим, нарезаем на кусочки. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. На противень, застеленный пергаментом для выпекания, выкладываем кусочки очищенной тыквы и запекаем до готовности.
  3. Когда тыква запечется до мягкости, перебиваем ее блендером в пюре. К готовому пюре добавляем шоколад, сгущенку. Также кладем крем-творог, масло, соль и пряности.
  4. Растапливаем все в однородную массу. Добавляем краситель, размешиваем. Тогда всыпаем печенье, перебитое на крошку. Перемешиваем.
  5. Готовую массу для конфет "в контакт" накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Через 30 минут достаем, руками формируем шарики. С помощью кулинарной нити делаем "прожилки" тыквы.

Конфеты получаются очень вкусные, ароматные и с насыщенным вкусом. Также мы делились рецептом сырной соленой закуски к Геловину.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Хеловін