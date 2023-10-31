Сладкие тыковки: невероятно вкусные конфеты, с которыми справится даже ребенок (видео)

Выходит нереально вкусно

Мы рассказывали, как приготовить "вкусные пальчики" на Геловине. Теперь делимся рецептом простых и очень вкусных тыквенных конфет.

От такого лакомства будут в восторге и взрослые, и дети. Рецептом поделилась в своем инстаграмме украинская блоггерша под ником yummy.lera.

Ингредиенты:

100 г тыквенного пюре

150 г крем-сыра

150 г сгущенки

50 г белого шоколада

15 г сливочного масла

корица

имбирь

мускатный орех

гвоздика

щепотка соли

оранжевый краситель — по желанию

200 г печенья

сахар и шоколад – для подачи

Способ приготовления:

Тыкву чистим, нарезаем на кусочки. Духовку разогреваем до 180 градусов. На противень, застеленный пергаментом для выпекания, выкладываем кусочки очищенной тыквы и запекаем до готовности. Когда тыква запечется до мягкости, перебиваем ее блендером в пюре. К готовому пюре добавляем шоколад, сгущенку. Также кладем крем-творог, масло, соль и пряности. Растапливаем все в однородную массу. Добавляем краситель, размешиваем. Тогда всыпаем печенье, перебитое на крошку. Перемешиваем. Готовую массу для конфет "в контакт" накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Через 30 минут достаем, руками формируем шарики. С помощью кулинарной нити делаем "прожилки" тыквы.

Конфеты получаются очень вкусные, ароматные и с насыщенным вкусом. Также мы делились рецептом сырной соленой закуски к Геловину.