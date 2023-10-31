Сладкие тыковки: невероятно вкусные конфеты, с которыми справится даже ребенок (видео)
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Выходит нереально вкусно
Мы рассказывали, как приготовить "вкусные пальчики" на Геловине. Теперь делимся рецептом простых и очень вкусных тыквенных конфет.
От такого лакомства будут в восторге и взрослые, и дети. Рецептом поделилась в своем инстаграмме украинская блоггерша под ником yummy.lera.
Ингредиенты:
- 100 г тыквенного пюре
- 150 г крем-сыра
- 150 г сгущенки
- 50 г белого шоколада
- 15 г сливочного масла
- корица
- имбирь
- мускатный орех
- гвоздика
- щепотка соли
- оранжевый краситель — по желанию
- 200 г печенья
- сахар и шоколад – для подачи
Способ приготовления:
- Тыкву чистим, нарезаем на кусочки. Духовку разогреваем до 180 градусов.
- На противень, застеленный пергаментом для выпекания, выкладываем кусочки очищенной тыквы и запекаем до готовности.
- Когда тыква запечется до мягкости, перебиваем ее блендером в пюре. К готовому пюре добавляем шоколад, сгущенку. Также кладем крем-творог, масло, соль и пряности.
- Растапливаем все в однородную массу. Добавляем краситель, размешиваем. Тогда всыпаем печенье, перебитое на крошку. Перемешиваем.
- Готовую массу для конфет "в контакт" накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Через 30 минут достаем, руками формируем шарики. С помощью кулинарной нити делаем "прожилки" тыквы.
Конфеты получаются очень вкусные, ароматные и с насыщенным вкусом. Также мы делились рецептом сырной соленой закуски к Геловину.