"Бутерброд-мумия" за пять минут: порадуйте малышей мистической закуской на Хэллоуин
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Как быстро приготовить жуткую закуску
Мы рассказывали, как к Геловину приготовить хлебные палочки в форме "ведьминых пальцев". Теперь делимся рецептом еще более простой закуски.
Такие бутерброды-мумии сделать очень просто. Они понравятся как детям, так и взрослым. Приготовьте их на перекус или сделайте частью стола с закусками для вечеринки.
Ингредиенты:
- ломтики тостового хлеба
- томатный соус, который вам нравится
- твердый сыр
- оливки
Способ приготовления:
- Разогреваем сухую сковороду. Обжариваем на ней ломтики хлеба с обеих сторон. Он должен подсохнуть и покрыться хрустящей корочкой.
- Сыр нарезаем тоненькими полосочками. Это будут "бинты" мумии. Сверху каждый кусочек хлеба смазываем томатным соусом (при желании можно взять даже кетчуп – чтобы он нравился вам по вкусу).
- Раскладываем полоски сыра так, чтобы они выглядели как бинты. Для этого оставляем расстояние между полосками и чередуем направления.
- Оливки нарезаем кружочками. Выкладываем по две на тост – это будут "глаза" наших мумий.
Выходит вкусно и очень эффектно. Лучше всего делать их непосредственно перед подачей, тогда хлеб точно не успеет размокнуть, а сыр заветриться. Также мы делились рецептом вкуснейших картофельных блинчиков.