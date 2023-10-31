"Бутерброд-мумия" за пять минут: порадуйте малышей мистической закуской на Хэллоуин

Как быстро приготовить жуткую закуску

Мы рассказывали, как к Геловину приготовить хлебные палочки в форме "ведьминых пальцев". Теперь делимся рецептом еще более простой закуски.

Такие бутерброды-мумии сделать очень просто. Они понравятся как детям, так и взрослым. Приготовьте их на перекус или сделайте частью стола с закусками для вечеринки.

Ингредиенты:

ломтики тостового хлеба

томатный соус, который вам нравится

твердый сыр

оливки

Способ приготовления:

Разогреваем сухую сковороду. Обжариваем на ней ломтики хлеба с обеих сторон. Он должен подсохнуть и покрыться хрустящей корочкой. Сыр нарезаем тоненькими полосочками. Это будут "бинты" мумии. Сверху каждый кусочек хлеба смазываем томатным соусом (при желании можно взять даже кетчуп – чтобы он нравился вам по вкусу). Раскладываем полоски сыра так, чтобы они выглядели как бинты. Для этого оставляем расстояние между полосками и чередуем направления. Оливки нарезаем кружочками. Выкладываем по две на тост – это будут "глаза" наших мумий.

Выходит вкусно и очень эффектно. Лучше всего делать их непосредственно перед подачей, тогда хлеб точно не успеет размокнуть, а сыр заветриться. Также мы делились рецептом вкуснейших картофельных блинчиков.