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"Бутерброд-мумия" за пять минут: порадуйте малышей мистической закуской на Хэллоуин

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Для таких тостов вам понадобится всего несколько минут
Для таких тостов вам понадобится всего несколько минут

Как быстро приготовить жуткую закуску

Мы рассказывали, как к Геловину приготовить хлебные палочки в форме "ведьминых пальцев". Теперь делимся рецептом еще более простой закуски.

Такие бутерброды-мумии сделать очень просто. Они понравятся как детям, так и взрослым. Приготовьте их на перекус или сделайте частью стола с закусками для вечеринки.

Ингредиенты:

  • ломтики тостового хлеба
  • томатный соус, который вам нравится
  • твердый сыр
  • оливки

Способ приготовления:

  1. Разогреваем сухую сковороду. Обжариваем на ней ломтики хлеба с обеих сторон. Он должен подсохнуть и покрыться хрустящей корочкой.
  2. Сыр нарезаем тоненькими полосочками. Это будут "бинты" мумии. Сверху каждый кусочек хлеба смазываем томатным соусом (при желании можно взять даже кетчуп – чтобы он нравился вам по вкусу).
  3. Раскладываем полоски сыра так, чтобы они выглядели как бинты. Для этого оставляем расстояние между полосками и чередуем направления.
  4. Оливки нарезаем кружочками. Выкладываем по две на тост – это будут "глаза" наших мумий.

Выходит вкусно и очень эффектно. Лучше всего делать их непосредственно перед подачей, тогда хлеб точно не успеет размокнуть, а сыр заветриться. Также мы делились рецептом вкуснейших картофельных блинчиков.

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#Рецепт #Бутерброд #Закуска #Хеловін