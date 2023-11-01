Как вкусно приготовить омлет: один ингредиент - и завтрак не узнать

Блюдо обеспечит заряд бодрости и витаминов

К завтраку у нас много требований. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным, полезным и быстрым в приготовлении. Безусловно, одним из самых популярных блюд к завтраку считается пышный омлет.

Сегодня мы вместе с "Мета" приготовим фантастический омлет на завтрак — омлет с грибами. Такое блюдо можно подавать на утренний стол хоть каждый день — оно обеспечивает заряд бодрости и витаминов. Вкус грибов изменит омлет в лучшую сторону и вы захотите готовить его каждое утро.

Как приготовить омлет с грибами

Ингредиенты:

оливковое масло — 1 ст. л;

лук-шалот — 1 шт.;

грибы — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

молотая петрушка — 2 ч. л;

яйцо — 4 шт.;

измельченный чеснок — 1 ст. л;

молоко — 2 ч. л;

тертый сыр — 3 ст. л;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Грибы помойте, нарежьте толстыми ломтиками. На среднем огне нагрейте сковороду с оливковым маслом, выложите лук-шалот и готовьте 3 минуты, помешивая. Когда он станет мягким, добавьте грибы и жарьте до выделения жидкости. Омлет посолите, добавьте чеснок и готовьте еще 5 минут, пока грибы не станут полностью мягкими. Добавьте петрушку, приправьте перцем и снимите с огня.

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