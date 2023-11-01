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Как вкусно приготовить омлет: один ингредиент - и завтрак не узнать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Проще рецепта вы не придумаете
Проще рецепта вы не придумаете. Фото Meta.ua

Блюдо обеспечит заряд бодрости и витаминов

К завтраку у нас много требований. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным, полезным и быстрым в приготовлении. Безусловно, одним из самых популярных блюд к завтраку считается пышный омлет.

Сегодня мы вместе с "Мета" приготовим фантастический омлет на завтрак — омлет с грибами. Такое блюдо можно подавать на утренний стол хоть каждый день — оно обеспечивает заряд бодрости и витаминов. Вкус грибов изменит омлет в лучшую сторону и вы захотите готовить его каждое утро.

Как приготовить омлет с грибами

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 1 ст. л;
  • лук-шалот — 1 шт.;
  • грибы — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молотая петрушка — 2 ч. л;
  • яйцо — 4 шт.;
  • измельченный чеснок — 1 ст. л;
  • молоко — 2 ч. л;
  • тертый сыр — 3 ст. л;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте, нарежьте толстыми ломтиками.
  2. На среднем огне нагрейте сковороду с оливковым маслом, выложите лук-шалот и готовьте 3 минуты, помешивая. Когда он станет мягким, добавьте грибы и жарьте до выделения жидкости.
  3. Омлет посолите, добавьте чеснок и готовьте еще 5 минут, пока грибы не станут полностью мягкими. Добавьте петрушку, приправьте перцем и снимите с огня.

Рекомендуем также приготовить на завтрак омлет в чашке по рецепту "Телеграфа". Такое простое блюдо покорит ваше сердце.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Завтрак #Омлет #Готовим дома