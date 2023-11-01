Как вкусно приготовить омлет: один ингредиент - и завтрак не узнать
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Блюдо обеспечит заряд бодрости и витаминов
К завтраку у нас много требований. Хочется, чтобы он был сытным, вкусным, полезным и быстрым в приготовлении. Безусловно, одним из самых популярных блюд к завтраку считается пышный омлет.
Сегодня мы вместе с "Мета" приготовим фантастический омлет на завтрак — омлет с грибами. Такое блюдо можно подавать на утренний стол хоть каждый день — оно обеспечивает заряд бодрости и витаминов. Вкус грибов изменит омлет в лучшую сторону и вы захотите готовить его каждое утро.
Как приготовить омлет с грибами
Ингредиенты:
- оливковое масло — 1 ст. л;
- лук-шалот — 1 шт.;
- грибы — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- молотая петрушка — 2 ч. л;
- яйцо — 4 шт.;
- измельченный чеснок — 1 ст. л;
- молоко — 2 ч. л;
- тертый сыр — 3 ст. л;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Грибы помойте, нарежьте толстыми ломтиками.
- На среднем огне нагрейте сковороду с оливковым маслом, выложите лук-шалот и готовьте 3 минуты, помешивая. Когда он станет мягким, добавьте грибы и жарьте до выделения жидкости.
- Омлет посолите, добавьте чеснок и готовьте еще 5 минут, пока грибы не станут полностью мягкими. Добавьте петрушку, приправьте перцем и снимите с огня.
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