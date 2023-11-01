Так тыкву вы еще не готовили: рецепт необычного напитка для бодрого утра

Лучшее для ценителей тыквы

Тыкву можно назвать царицей осени. Из этого полезного и вкусного продукта можно приготовить невероятное количество блюд: от необычного супа до фантастической выпечки.

Вместе с "ТСН" приготовим один из самых популярных напитков во многих кафе в осенний сезон — тыквенный латте. Но в его приготовлении нет ничего сложного, но необычный напиток взбодрит и снимет стресс. Попробуем?

Как приготовить тыквенный латте

Ингредиенты:

2 ст. л. молотой корицы;

2 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. молотой гвоздики;

1 ч. л. молотого мускатного ореха;

кофе;

тыква;

молоко;

2 ст. л. кленового сиропа по желанию;

½ ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара.

Способ приготовления:

Для приготовления тыквенного пюре тыкву нарежьте небольшими кубиками и либо в духовке, либо мультиварке, либо отварите в кастрюле. Готовую тыкву взбейте в блендере в пюре. В отдельной миске смешайте корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех. Приготовьте эспрессо и налейте в чашку. Добавьте к нему 2,5 столовые ложки тыквенного пюре в эспрессо и перемешайте. В полученный напиток добавьте кленовый сироп, 1 ч. л. смешанных специй, ванильный экстракт. Все тщательного перемешайте. В полученный напиток налейте теплое молоко, украсьте взбитыми сливками и посыпьте смешанными специями.

Подавайте латте с творожной запеканкой с тыквой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!