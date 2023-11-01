Так тыкву вы еще не готовили: рецепт необычного напитка для бодрого утра
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Лучшее для ценителей тыквы
Тыкву можно назвать царицей осени. Из этого полезного и вкусного продукта можно приготовить невероятное количество блюд: от необычного супа до фантастической выпечки.
Вместе с "ТСН" приготовим один из самых популярных напитков во многих кафе в осенний сезон — тыквенный латте. Но в его приготовлении нет ничего сложного, но необычный напиток взбодрит и снимет стресс. Попробуем?
Как приготовить тыквенный латте
Ингредиенты:
- 2 ст. л. молотой корицы;
- 2 ч. л. молотого имбиря;
- 1 ч. л. молотой гвоздики;
- 1 ч. л. молотого мускатного ореха;
- кофе;
- тыква;
- молоко;
- 2 ст. л. кленового сиропа по желанию;
- ½ ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара.
Способ приготовления:
- Для приготовления тыквенного пюре тыкву нарежьте небольшими кубиками и либо в духовке, либо мультиварке, либо отварите в кастрюле. Готовую тыкву взбейте в блендере в пюре.
- В отдельной миске смешайте корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех.
- Приготовьте эспрессо и налейте в чашку. Добавьте к нему 2,5 столовые ложки тыквенного пюре в эспрессо и перемешайте.
- В полученный напиток добавьте кленовый сироп, 1 ч. л. смешанных специй, ванильный экстракт. Все тщательного перемешайте.
- В полученный напиток налейте теплое молоко, украсьте взбитыми сливками и посыпьте смешанными специями.
Подавайте латте с творожной запеканкой с тыквой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!