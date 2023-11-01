Укр

Так тыкву вы еще не готовили: рецепт необычного напитка для бодрого утра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самый необычный рецепт ароматного кофе
Самый необычный рецепт ароматного кофе. Фото shuba.life

Лучшее для ценителей тыквы

Тыкву можно назвать царицей осени. Из этого полезного и вкусного продукта можно приготовить невероятное количество блюд: от необычного супа до фантастической выпечки.

Вместе с "ТСН" приготовим один из самых популярных напитков во многих кафе в осенний сезон — тыквенный латте. Но в его приготовлении нет ничего сложного, но необычный напиток взбодрит и снимет стресс. Попробуем?

Как приготовить тыквенный латте

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. молотой корицы;
  • 2 ч. л. молотого имбиря;
  • 1 ч. л. молотой гвоздики;
  • 1 ч. л. молотого мускатного ореха;
  • кофе;
  • тыква;
  • молоко;
  • 2 ст. л. кленового сиропа по желанию;
  • ½ ч. л. ванильного экстракта или ванильного сахара.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления тыквенного пюре тыкву нарежьте небольшими кубиками и либо в духовке, либо мультиварке, либо отварите в кастрюле. Готовую тыкву взбейте в блендере в пюре.
  2. В отдельной миске смешайте корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех.
  3. Приготовьте эспрессо и налейте в чашку. Добавьте к нему 2,5 столовые ложки тыквенного пюре в эспрессо и перемешайте.
  4. В полученный напиток добавьте кленовый сироп, 1 ч. л. смешанных специй, ванильный экстракт. Все тщательного перемешайте.
  5. В полученный напиток налейте теплое молоко, украсьте взбитыми сливками и посыпьте смешанными специями.

Подавайте латте с творожной запеканкой с тыквой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Латте #Тыква #Готовим дома