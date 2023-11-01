Просто смешайте картофель, сыр и мед: от такого хлебушка никто не откажется
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Раз-два — и блюдо на столе
Если вы любите домашний хлеб, то знаете невероятно много способов его приготовления. И если вы готовили даже пышные погачи на кефире, то этот рецепт для вас.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим сырно-картофельный хлеб на сковороде. Мягкое и ароматное блюдо послужит хорошим и сытным завтраком или удобным перекусом в пути. В его составе только несколько ингредиентов: мука, молоко, сливочное масло, картофель, майонез и сыр. Несколько простых движений — и вы получите вкусный и пышный хлебец. Однако не переусердствуйте с картофелем — он может "убить" сырный вкус. А вот сыра можно добавить больше. Вкуса также могут придать чеснок, зелень, соль, перец и немного хлопьев чили.
Как приготовить сырно-картофельный хлеб на сковороде
Ингредиенты на 4 порции:
- мука — 90 г;
- молоко — 55 мл;
- масло сливочное несоленое — 30 г;
- соль — 2 г;
- картофель среднего размера — 1 шт.;
- майонез 67% — 2 ст. л.;
- сыр моцарелла — 200 г;
- мед — 50 г.
Способ приготовления:
- Муку просейте в миску, добавьте молоко и соль, 10 г растопленного масла и замешивайте тесто в течение 5 минут. Сформируйте из него комок, накройте его пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.
- Картофель очистите, помойте, отварите до готовности, пюрируйте, добавьте майонез и перемешайте.
- Сыр натрите на большую терку.
- Через указанное время достаньте тесто, раскатайте в тонкий круг диаметром 22 см. Разложите на него половину моцареллы, сверху — картофель и накройте остальной моцареллой.
- Соберите тесто сверху посередине, защипните, аккуратно раскатайте в лепешку. Отправьте на разогретую сковороду с маслом и пожарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовый хлеб переложите на пергамент, нарежьте порционно и подавайте с медом.
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