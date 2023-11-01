Просто смешайте картофель, сыр и мед: от такого хлебушка никто не откажется

Раз-два — и блюдо на столе

Если вы любите домашний хлеб, то знаете невероятно много способов его приготовления. И если вы готовили даже пышные погачи на кефире, то этот рецепт для вас.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим сырно-картофельный хлеб на сковороде. Мягкое и ароматное блюдо послужит хорошим и сытным завтраком или удобным перекусом в пути. В его составе только несколько ингредиентов: мука, молоко, сливочное масло, картофель, майонез и сыр. Несколько простых движений — и вы получите вкусный и пышный хлебец. Однако не переусердствуйте с картофелем — он может "убить" сырный вкус. А вот сыра можно добавить больше. Вкуса также могут придать чеснок, зелень, соль, перец и немного хлопьев чили.

Как приготовить сырно-картофельный хлеб на сковороде

Ингредиенты на 4 порции:

мука — 90 г;

молоко — 55 мл;

масло сливочное несоленое — 30 г;

соль — 2 г;

картофель среднего размера — 1 шт.;

майонез 67% — 2 ст. л.;

сыр моцарелла — 200 г;

мед — 50 г.

Способ приготовления:

Муку просейте в миску, добавьте молоко и соль, 10 г растопленного масла и замешивайте тесто в течение 5 минут. Сформируйте из него комок, накройте его пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут. Картофель очистите, помойте, отварите до готовности, пюрируйте, добавьте майонез и перемешайте. Сыр натрите на большую терку. Через указанное время достаньте тесто, раскатайте в тонкий круг диаметром 22 см. Разложите на него половину моцареллы, сверху — картофель и накройте остальной моцареллой. Соберите тесто сверху посередине, защипните, аккуратно раскатайте в лепешку. Отправьте на разогретую сковороду с маслом и пожарьте с двух сторон до золотистой корочки. Готовый хлеб переложите на пергамент, нарежьте порционно и подавайте с медом.

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