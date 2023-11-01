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Просто смешайте картофель, сыр и мед: от такого хлебушка никто не откажется

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Идеальный завтрак для всей семьи
Идеальный завтрак для всей семьи. Фото shuba.life

Раз-два — и блюдо на столе

Если вы любите домашний хлеб, то знаете невероятно много способов его приготовления. И если вы готовили даже пышные погачи на кефире, то этот рецепт для вас.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим сырно-картофельный хлеб на сковороде. Мягкое и ароматное блюдо послужит хорошим и сытным завтраком или удобным перекусом в пути. В его составе только несколько ингредиентов: мука, молоко, сливочное масло, картофель, майонез и сыр. Несколько простых движений — и вы получите вкусный и пышный хлебец. Однако не переусердствуйте с картофелем — он может "убить" сырный вкус. А вот сыра можно добавить больше. Вкуса также могут придать чеснок, зелень, соль, перец и немного хлопьев чили.

Как приготовить сырно-картофельный хлеб на сковороде

Ингредиенты на 4 порции:

  • мука — 90 г;
  • молоко — 55 мл;
  • масло сливочное несоленое — 30 г;
  • соль — 2 г;
  • картофель среднего размера — 1 шт.;
  • майонез 67% — 2 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 200 г;
  • мед — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Муку просейте в миску, добавьте молоко и соль, 10 г растопленного масла и замешивайте тесто в течение 5 минут. Сформируйте из него комок, накройте его пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.
  2. Картофель очистите, помойте, отварите до готовности, пюрируйте, добавьте майонез и перемешайте.
  3. Сыр натрите на большую терку.
  4. Через указанное время достаньте тесто, раскатайте в тонкий круг диаметром 22 см. Разложите на него половину моцареллы, сверху — картофель и накройте остальной моцареллой.
  5. Соберите тесто сверху посередине, защипните, аккуратно раскатайте в лепешку. Отправьте на разогретую сковороду с маслом и пожарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Готовый хлеб переложите на пергамент, нарежьте порционно и подавайте с медом.

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#Рецепт #Хлеб #Картофель #Готовим дома