Этот "Французский поцелуй" вы запомните надолго: блюдо, которое уместно к любому столу
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Самые разнообразные салаты мы готовим на наших кухнях достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать необходимые ингредиенты, заправить любимым соусом и подать к столу?
Сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим мясной салат, который никого не оставит равнодушным. Это блюдо будет уместным и к приходу гостей, и к семейным посиделкам. Обязательно приготовьте его, чтобы насладиться идеальным сочетанием ингредиентов и непревзойденным вкусом.
Как приготовить салат "Французский поцелуй"
Ингредиенты:
- мясо (свинина или говядина) – 300 гр;
- лук репчатый – 1 шт.;
- помидоры – 3 шт.;
- сыр твердый – 200 гр;
- майонез – по вкусу.
Маринад для лука:
- соль – 0,5 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- уксус – 1 ст. л;
- вода кипяток – 200 мл.
Способ приготовления:
- Мясо нарезать мелкими кубиками или соломкой, обжаривать на разогретой с растительным маслом сковороде на протяжении 7-8 минут. Посолить, поперчить, обжарить еще 2 минуты и выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
- Для маринования лука необходимо его почистить, нарезать кубиками, выложить в миску. К нему следует добавить соль, сахар, уксус, залить кипятком, все хорошо перемешать и оставить до полного остывания. Остывшую жидкость слить.
- Твердый сыр и помидоры нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты в одной миске, добавить майонез, перемешать. Готовый салат выложить на блюдо, сверху посыпать сыром, натертым на мелкой терке.
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