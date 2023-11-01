Этот "Французский поцелуй" вы запомните надолго: блюдо, которое уместно к любому столу

Попробуйте — и вам понравится с первой ложки

Самые разнообразные салаты мы готовим на наших кухнях достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать необходимые ингредиенты, заправить любимым соусом и подать к столу?

Сегодня вместе с "Фокусом" мы приготовим мясной салат, который никого не оставит равнодушным. Это блюдо будет уместным и к приходу гостей, и к семейным посиделкам. Обязательно приготовьте его, чтобы насладиться идеальным сочетанием ингредиентов и непревзойденным вкусом.

Как приготовить салат "Французский поцелуй"

Ингредиенты:

мясо (свинина или говядина) – 300 гр;

лук репчатый – 1 шт.;

помидоры – 3 шт.;

сыр твердый – 200 гр;

майонез – по вкусу.

Маринад для лука:

соль – 0,5 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

уксус – 1 ст. л;

вода кипяток – 200 мл.

Способ приготовления:

Мясо нарезать мелкими кубиками или соломкой, обжаривать на разогретой с растительным маслом сковороде на протяжении 7-8 минут. Посолить, поперчить, обжарить еще 2 минуты и выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Для маринования лука необходимо его почистить, нарезать кубиками, выложить в миску. К нему следует добавить соль, сахар, уксус, залить кипятком, все хорошо перемешать и оставить до полного остывания. Остывшую жидкость слить. Твердый сыр и помидоры нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты в одной миске, добавить майонез, перемешать. Готовый салат выложить на блюдо, сверху посыпать сыром, натертым на мелкой терке.

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