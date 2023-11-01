Один ингредиент - и за этим рецептом пасты карбонара будут охотиться даже итальянские повара

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Паста карбонара — одно из самых любимых и популярных блюд итальянцев. Сегодня предлагаем приготовить необычный вариант — с тыквой.

Паста карбонара с тыквой по рецепту Shuba — это хорошее блюдо для холодного времени, которое покорит своим вкусом и легкостью приготовления. Основные ингредиенты те же, что и в классическом рецепте, тыква лишь придаст интересного оттенка и сбалансирует пикантный вкус сыра и бекона. Тыкву для этого блюда лучше брать с твердой и однородной мякотью (сорт делика, хоккайдо или монтован).

Как приготовить пасту карбонара с тыквой

Ингредиенты на 2 порции:

спагетти — 160 г;

тыква — 300 г;

бекон — 60 г;

сыр твердый — 25 г;

желтки куриные — 2 шт.;

шалфей, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Бекон нарежьте полосками и подрумяньте на сковороде с антипригарным покрытием 3-4 минут перемешивая. Когда он станет золотистым и хрустящим, извлеките. Тыкву помойте и очистите от кожуры и семян. Мякоть тыквы нарежьте кубиками и положите в сковороду с жиром от бекона. Посолите, поперчите, добавьте 4-5 листиков шалфея и обжаривайте 2-3 минуты, помешивая. Залейте тыкву половиной половника кипятка, готовьте 10-15 до мягкости. Желтки посолите и поперчите, добавьте 1 ст. л. кипятка, добавьте натертый сыр и перемешайте до однородности. Спагетти отварите в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Слейте воду. Когда тыква будет готова, снимите ее с огня, добавьте хрустящий бекон и влейте половник воды из макарон. Спагетти добавьте в сковороду с беконом и тыквой, туда же влейте желточную массу, все аккуратно перемешайте. Готовое блюдо разложите по тарелкам, поперчите и украсьте несколькими листьями шалфея.

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