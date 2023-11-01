Что добавляют в борщ полтавчане: древний рецепт
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Борщ получится даже вкуснее бабушкиного
Борщ — наше национальное блюдо. Он даже внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Рецептов приготовления борща достаточно много: и постный вариант, и с карасями, и с колбасой. А сегодня мы вместе с "УНИАН" приготовим необычный борщ по древнему рецепту — с галушками. Борщ получится чрезвычайно насыщенным, а галушки — невероятно легкими, пышными и нежными! Это прекрасный вариант для тех, кто любит, чтобы "ложка стояла" — именно поэтому борщ получится густым и наваристым.
Как приготовить полтавский борщ с галушками
Ингредиенты
Для борща:
- вода — 5 л.;
- мясо птицы — 1 кг.;
- капуста — 400 г.;
- свекла большая — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- картошка — 5 шт.;
- томатная паста — 5 ст. л.;
- уксус — 3 ч. л.;
- лавровый лист — 4 шт.;
- перец, соль, зелень, чеснок — по вкусу.
Для галушек:
- мука — 150 г.;
- яйца — 1 шт.;
- кипяток — 50 мл.
Способ приготовления:
- Мясо положите в кастрюлю с водой и сварите бульон.
- Свеклу очистите, нарежьте соломкой, сбрызните уксусом, выложите в сковороду и жарьте 5 минут.
- К свекле добавьте томатную пасту, очищенный и нарезанный лук и морковь тушите под крышкой 5-7 минут.
- Для приготовления галушек в миску с кипятком всыпьте муку, быстро замесите тесто. Когда оно остынет, вбейте яйцо и вымесите вручную. Ложкой сформируйте галушки.
- В готовый бульон положите нарезанный кубиками картофель и нашинкованную капусту, проварите 15 минут и добавьте овощи с томатной пастой. Через 5 минут положите галушки, заправьте перцем и лавровым листом.
- Варите борщ, пока не всплывут галушки, выключите и оставьте под крышкой на 20 минут.
Подавайте первое блюдо с мягкими пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.