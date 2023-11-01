Что добавляют в борщ полтавчане: древний рецепт

Борщ получится даже вкуснее бабушкиного

Борщ — наше национальное блюдо. Он даже внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Рецептов приготовления борща достаточно много: и постный вариант, и с карасями, и с колбасой. А сегодня мы вместе с "УНИАН" приготовим необычный борщ по древнему рецепту — с галушками. Борщ получится чрезвычайно насыщенным, а галушки — невероятно легкими, пышными и нежными! Это прекрасный вариант для тех, кто любит, чтобы "ложка стояла" — именно поэтому борщ получится густым и наваристым.

Как приготовить полтавский борщ с галушками

Ингредиенты

Для борща:

вода — 5 л.;

мясо птицы — 1 кг.;

капуста — 400 г.;

свекла большая — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

картошка — 5 шт.;

томатная паста — 5 ст. л.;

уксус — 3 ч. л.;

лавровый лист — 4 шт.;

перец, соль, зелень, чеснок — по вкусу.

Для галушек:

мука — 150 г.;

яйца — 1 шт.;

кипяток — 50 мл.

Способ приготовления:

Мясо положите в кастрюлю с водой и сварите бульон. Свеклу очистите, нарежьте соломкой, сбрызните уксусом, выложите в сковороду и жарьте 5 минут. К свекле добавьте томатную пасту, очищенный и нарезанный лук и морковь тушите под крышкой 5-7 минут. Для приготовления галушек в миску с кипятком всыпьте муку, быстро замесите тесто. Когда оно остынет, вбейте яйцо и вымесите вручную. Ложкой сформируйте галушки. В готовый бульон положите нарезанный кубиками картофель и нашинкованную капусту, проварите 15 минут и добавьте овощи с томатной пастой. Через 5 минут положите галушки, заправьте перцем и лавровым листом. Варите борщ, пока не всплывут галушки, выключите и оставьте под крышкой на 20 минут.

Подавайте первое блюдо с мягкими пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.