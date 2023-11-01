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Что добавляют в борщ полтавчане: древний рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Старинный рецепт борща вам обязательно понравится
Старинный рецепт борща вам обязательно понравится. Фото shuba.life

Борщ получится даже вкуснее бабушкиного

Борщ — наше национальное блюдо. Он даже внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Рецептов приготовления борща достаточно много: и постный вариант, и с карасями, и с колбасой. А сегодня мы вместе с "УНИАН" приготовим необычный борщ по древнему рецепту — с галушками. Борщ получится чрезвычайно насыщенным, а галушки — невероятно легкими, пышными и нежными! Это прекрасный вариант для тех, кто любит, чтобы "ложка стояла" — именно поэтому борщ получится густым и наваристым.

Как приготовить полтавский борщ с галушками

Ингредиенты

Для борща:

  • вода — 5 л.;
  • мясо птицы — 1 кг.;
  • капуста — 400 г.;
  • свекла большая — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • картошка — 5 шт.;
  • томатная паста — 5 ст. л.;
  • уксус — 3 ч. л.;
  • лавровый лист — 4 шт.;
  • перец, соль, зелень, чеснок — по вкусу.

Для галушек:

  • мука — 150 г.;
  • яйца — 1 шт.;
  • кипяток — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Мясо положите в кастрюлю с водой и сварите бульон.
  2. Свеклу очистите, нарежьте соломкой, сбрызните уксусом, выложите в сковороду и жарьте 5 минут.
  3. К свекле добавьте томатную пасту, очищенный и нарезанный лук и морковь тушите под крышкой 5-7 минут.
  4. Для приготовления галушек в миску с кипятком всыпьте муку, быстро замесите тесто. Когда оно остынет, вбейте яйцо и вымесите вручную. Ложкой сформируйте галушки.
  5. В готовый бульон положите нарезанный кубиками картофель и нашинкованную капусту, проварите 15 минут и добавьте овощи с томатной пастой. Через 5 минут положите галушки, заправьте перцем и лавровым листом.
  6. Варите борщ, пока не всплывут галушки, выключите и оставьте под крышкой на 20 минут.

Подавайте первое блюдо с мягкими пампушками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Борщ #Готовим дома