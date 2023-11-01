Любимая выпечка дедушки: рецепт бубликов с маком как в детстве

С их приготовлением справится даже начинающий кулинар

Вкусная и ароматная выпечка — это лучшее, что может быть к чаю. Если вы уже готовили песочные колечки с орехами, предлагаем вспомнить детство с творожными булочками с маком.

Именно такую выпечку предлагает приготовить "Рецепты каждый день". Они получатся даже у начинающих кулинаров, настолько просто готовить эти бублички. Результат вас поразит: выпечка получится невероятно нежной и очень аппетитной.

Как приготовить творожные бублики с маком

Ингредиенты:

творог 5% — 200 г.;

рисовая мука (или кукурузная) — 6 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

мак — 2 ст. л.;

ванилин — пару капель;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Возьмите одно яйцо, отделите в нем белок от желтка. К белку добавьте творог, яйцо, сахар и ванилин. Все тщательно перемешайте. В полученную массу добавьте муку и вымесите тесто руками. Раскатайте, разделите на несколько частей. Каждый кусочек опять раскатайте, сверните в бублик и соедините края. Противень застелите пергаментам и отправьте на него сформированные бублики. Смажьте их желтком и посыпьте маком. Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте в неё бублики на 30-40 минут до золотистой корочки.

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