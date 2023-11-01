Любимая выпечка дедушки: рецепт бубликов с маком как в детстве
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С их приготовлением справится даже начинающий кулинар
Вкусная и ароматная выпечка — это лучшее, что может быть к чаю. Если вы уже готовили песочные колечки с орехами, предлагаем вспомнить детство с творожными булочками с маком.
Именно такую выпечку предлагает приготовить "Рецепты каждый день". Они получатся даже у начинающих кулинаров, настолько просто готовить эти бублички. Результат вас поразит: выпечка получится невероятно нежной и очень аппетитной.
Как приготовить творожные бублики с маком
Ингредиенты:
- творог 5% — 200 г.;
- рисовая мука (или кукурузная) — 6 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- мак — 2 ст. л.;
- ванилин — пару капель;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Возьмите одно яйцо, отделите в нем белок от желтка. К белку добавьте творог, яйцо, сахар и ванилин. Все тщательно перемешайте.
- В полученную массу добавьте муку и вымесите тесто руками. Раскатайте, разделите на несколько частей. Каждый кусочек опять раскатайте, сверните в бублик и соедините края.
- Противень застелите пергаментам и отправьте на него сформированные бублики. Смажьте их желтком и посыпьте маком.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте в неё бублики на 30-40 минут до золотистой корочки.
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