Всего пять минут - и гора сосисок в тесте на тарелке
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Вам даже тесто замешивать не придется
Приготовить вкусный и сытный перекус можно на дома за считанные минуты. Один из самых любимых взрослыми и детьми вариантов — сосиска в тесте.
Однако, чтобы приготовить такое необыкновенное блюдо, не обязательно долго возиться с тестом. Для этого рецепта пользователь TikTok с ником top_havchik_ предлагает взять длинные сосиски, обычный лаваш, твердый сыр и кетчуп. Как видите, без особой мороки у вас получится отличное блюдо. Этот рецепт особенно вам пригодится, если не хочется долго стоять на кухне. Попробуйте — и не пожалеете.
Как приготовить сосиски в тесте
Ингредиенты:
- лаваш — 3 шт.;
- сосиски — 6 шт.;
- кетчуп — по вкусу;
- твердый сыр — 70 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.
Способ приготовления:
- Сосиски очистите от упаковки. Сыр натрите на терке.
- Разрежьте лист лаваша на две половины. На один край положите сосиску.
- Смажьте ее кетчупом, добавьте тертый сыр и закрутите рулетик.
- В отдельной миске взбейте яйца и окуните в них рулеты.
- Разогрейте сковороду, отправьте в нее сосиски и пожарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.
Кстати, лаваш для таких сосисок можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вы его приготовите быстро и без особых хлопот.