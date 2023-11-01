Всего пять минут - и гора сосисок в тесте на тарелке

Вам даже тесто замешивать не придется

Приготовить вкусный и сытный перекус можно на дома за считанные минуты. Один из самых любимых взрослыми и детьми вариантов — сосиска в тесте.

Однако, чтобы приготовить такое необыкновенное блюдо, не обязательно долго возиться с тестом. Для этого рецепта пользователь TikTok с ником top_havchik_ предлагает взять длинные сосиски, обычный лаваш, твердый сыр и кетчуп. Как видите, без особой мороки у вас получится отличное блюдо. Этот рецепт особенно вам пригодится, если не хочется долго стоять на кухне. Попробуйте — и не пожалеете.

Как приготовить сосиски в тесте

Ингредиенты:

лаваш — 3 шт.;

сосиски — 6 шт.;

кетчуп — по вкусу;

твердый сыр — 70 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.

Способ приготовления:

Сосиски очистите от упаковки. Сыр натрите на терке. Разрежьте лист лаваша на две половины. На один край положите сосиску. Смажьте ее кетчупом, добавьте тертый сыр и закрутите рулетик. В отдельной миске взбейте яйца и окуните в них рулеты. Разогрейте сковороду, отправьте в нее сосиски и пожарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

Кстати, лаваш для таких сосисок можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вы его приготовите быстро и без особых хлопот.