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Просто смешайте картошку и печень: эти оладьи удивят даже опытного шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Оладьи получаются бюджетными и очень сытными
Оладьи получаются бюджетными и очень сытными. Фото shuba.life

Готовятся они без особых хлопот

Печень — вкусный и полезный продукт. Мы любим готовить ее с яблоками и добавлять в необычные салаты.

Shuba предлагает сегодня необычное блюдо из печени и картофеля — бюджетные и сытные оладьи. По вкусу они очень напоминают жареные пирожки с куриной печенью и картофельным пюре без теста, но готовятся намного проще.

Как приготовить печеночные оладьи с картофелем

Ингредиенты:

  • картофель — 300 г;
  • печень куриная — 650 г;
  • луковый или чесночный порошок, соль — по вкусу;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 100 г;
  • разрыхлитель — 10 г

Для жарки:

  • масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель отварите, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, охладите и очистите. Пюрируйте, добавьте луковый или чесночный порошок, соль, яйцо, масло, все тщательно перемешайте.
  2. Куриную печень промойте, пробейте блендером или пропустите через мясорубку.
  3. Полученную печеночную массу в картофельное пюре, добавьте смешанную с разрыхлителем муку. Все перемешайте до однородной массы и оставьте на 10 минут.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и столовой ложкой выложите массу для оладий. Накройте крышкой и жарьте оладьи на среднем или слабом огне 3-5 минут с обеих сторон.

Рекомендуем приготовить из печени приготовить фантастические котлеты по рецепту "Телеграфа". Они будут уместны и на праздничном столе, и на семейном обеде.

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