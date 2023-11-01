Просто смешайте картошку и печень: эти оладьи удивят даже опытного шеф-повара

Готовятся они без особых хлопот

Печень — вкусный и полезный продукт. Мы любим готовить ее с яблоками и добавлять в необычные салаты.

Shuba предлагает сегодня необычное блюдо из печени и картофеля — бюджетные и сытные оладьи. По вкусу они очень напоминают жареные пирожки с куриной печенью и картофельным пюре без теста, но готовятся намного проще.

Как приготовить печеночные оладьи с картофелем

Ингредиенты:

картофель — 300 г;

печень куриная — 650 г;

луковый или чесночный порошок, соль — по вкусу;

яйца куриные — 1 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 100 г;

разрыхлитель — 10 г

Для жарки:

масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отварите, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, охладите и очистите. Пюрируйте, добавьте луковый или чесночный порошок, соль, яйцо, масло, все тщательно перемешайте. Куриную печень промойте, пробейте блендером или пропустите через мясорубку. Полученную печеночную массу в картофельное пюре, добавьте смешанную с разрыхлителем муку. Все перемешайте до однородной массы и оставьте на 10 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом и столовой ложкой выложите массу для оладий. Накройте крышкой и жарьте оладьи на среднем или слабом огне 3-5 минут с обеих сторон.

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