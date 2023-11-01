Если дома не оказалось яиц: хитрый рецепт майонеза

Попробуйте — и к магазинному не вернетесь

Мало кто может себе представить нашу кухню без майонеза. Мы добавляем его в самые разнообразные салаты и даже готовим фантастическое печенье на этом соусе!

Если же сомневаетесь в качестве покупного майонеза, отличный вариант — приготовить домашний майонез без яиц на молоке по рецепту Shuba. С такой необычной заправкой ваши любимые салаты заиграют совсем по-другому. Бюджетный, быстрый и достаточно легкий майонез вы приготовите в считанные минуты. Еще одно его существенное преимущество — готовый домашний майонез может храниться до 10 дней в холодильнике.

Как приготовить майонез без яиц на молоке

Ингредиенты на 4 порции:

молоко самой большой жирности — 100 мл;

горчица — 2 ч. л.;

растительное масло — 200 мл;

сахар — 1/5 ч. л.;

соль каменная — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Все ингредиенты оставьте на час на столе — продукты должны быть одинаковой комнатной температуры. Когда продукты нагреются, перемешайте их в небольшой, но глубокой миске. Взбейте массу погружным блендером в течение 10-15 минут однородности и густоты. По желанию к готовому майонезу добавьте любимые специи — и соус готов!

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