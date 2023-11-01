Если дома не оказалось яиц: хитрый рецепт майонеза
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Попробуйте — и к магазинному не вернетесь
Мало кто может себе представить нашу кухню без майонеза. Мы добавляем его в самые разнообразные салаты и даже готовим фантастическое печенье на этом соусе!
Если же сомневаетесь в качестве покупного майонеза, отличный вариант — приготовить домашний майонез без яиц на молоке по рецепту Shuba. С такой необычной заправкой ваши любимые салаты заиграют совсем по-другому. Бюджетный, быстрый и достаточно легкий майонез вы приготовите в считанные минуты. Еще одно его существенное преимущество — готовый домашний майонез может храниться до 10 дней в холодильнике.
Как приготовить майонез без яиц на молоке
Ингредиенты на 4 порции:
- молоко самой большой жирности — 100 мл;
- горчица — 2 ч. л.;
- растительное масло — 200 мл;
- сахар — 1/5 ч. л.;
- соль каменная — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты оставьте на час на столе — продукты должны быть одинаковой комнатной температуры.
- Когда продукты нагреются, перемешайте их в небольшой, но глубокой миске. Взбейте массу погружным блендером в течение 10-15 минут однородности и густоты. По желанию к готовому майонезу добавьте любимые специи — и соус готов!
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