Съедаются в один присест: невероятные синнабоны по простому рецепту

Проверенный рецепт синнабонов с помадкой

Во многих осень ассоциируется с уютным пледом, вкусным чаем, книгой и ароматной выпечкой, в частности, с корицей. Булочки "Синнабоны" являются той самой выпечкой, которую каждый раз хочется готовить осенью.

Они привлекают не только своим эффектным видом, но и отличным вкусом и нежностью. А рецептом самых простых булочек с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить "Синнабоны"

Ингредиенты:

Тесто

молоко – 200 мл,

вода – 100 мл,

дрожжи сырые – 25 г,

соль – 0,5 ч. л.,

сахар – 100 г,

ванильный сахар – 1 пак.,

яйца – 2 шт.,

сливочное масло – 60 г,

мука – 650 г

Начинка

корица – 2 чайные ложки,

сахар – 150 г,

сливочное масло – 50-60 г

Крем

сливочный сыр – 100-150 г,

сахарная пудра – 50 г,

мягкое сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

Смешать молоко и воду, подогреть, чтобы жидкость была теплой, но не горячей. Добавить дрожжи, соль, 1 столовую ложку сахара и 4 столовых ложки муки, перемешать. Оставить на 15-20 минут в теплом месте без сквозняков, чтобы приготовилась опара. Вылить опару в широкую миску, добавить другие ингредиенты комнатной температуры. Замесите тесто, пока оно перестанет прилипать к рукам. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой или полотенцем. Поставить в теплое место и дождаться, пока оно поднимется в 3 раза. Размять тесто и оставить еще на полчаса. Выложить тесто на стол, для удобства разделить на две части. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 0,5 см. Смазать мягким сливочным маслом. Щедро присыпать смесью корицы и сахара. Свернуть тесто в рулет и разрезать на 6-7 частей. Рулетики выложить в форму, смазанную сливочным маслом, оставляя между ними пустое место. Оставить на 20 минут подняться. Выпекать около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Горячие синнабоны смазать кремом, смешав мягкий сыр, масло и сахарную пудру. При необходимости крем можно разбавить молоком.

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