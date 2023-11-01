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Съедаются в один присест: невероятные синнабоны по простому рецепту

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Эта воздушная выпечка покорит всех гостей
Эта воздушная выпечка покорит всех гостей. Фото shuba.life

Проверенный рецепт синнабонов с помадкой

Во многих осень ассоциируется с уютным пледом, вкусным чаем, книгой и ароматной выпечкой, в частности, с корицей. Булочки "Синнабоны" являются той самой выпечкой, которую каждый раз хочется готовить осенью.

Они привлекают не только своим эффектным видом, но и отличным вкусом и нежностью. А рецептом самых простых булочек с нами поделились на портале "Филижаночка".

Как приготовить "Синнабоны"

Ингредиенты:

Тесто

  • молоко – 200 мл,
  • вода – 100 мл,
  • дрожжи сырые – 25 г,
  • соль – 0,5 ч. л.,
  • сахар – 100 г,
  • ванильный сахар – 1 пак.,
  • яйца – 2 шт.,
  • сливочное масло – 60 г,
  • мука – 650 г

Начинка

  • корица – 2 чайные ложки,
  • сахар – 150 г,
  • сливочное масло – 50-60 г

Крем

  • сливочный сыр – 100-150 г,
  • сахарная пудра – 50 г,
  • мягкое сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

  1. Смешать молоко и воду, подогреть, чтобы жидкость была теплой, но не горячей. Добавить дрожжи, соль, 1 столовую ложку сахара и 4 столовых ложки муки, перемешать. Оставить на 15-20 минут в теплом месте без сквозняков, чтобы приготовилась опара.
  2. Вылить опару в широкую миску, добавить другие ингредиенты комнатной температуры.
  3. Замесите тесто, пока оно перестанет прилипать к рукам.
  4. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой или полотенцем. Поставить в теплое место и дождаться, пока оно поднимется в 3 раза.
  5. Размять тесто и оставить еще на полчаса.
  6. Выложить тесто на стол, для удобства разделить на две части.
  7. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 0,5 см. Смазать мягким сливочным маслом. Щедро присыпать смесью корицы и сахара.
  8. Свернуть тесто в рулет и разрезать на 6-7 частей.
  9. Рулетики выложить в форму, смазанную сливочным маслом, оставляя между ними пустое место. Оставить на 20 минут подняться.
  10. Выпекать около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  11. Горячие синнабоны смазать кремом, смешав мягкий сыр, масло и сахарную пудру. При необходимости крем можно разбавить молоком.

А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем также приготовить тертый пирог с вареньем по рецепту "Телеграфа". Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.

Теги:
#Булочки #Выпечка #Готовим дома