Съедаются в один присест: невероятные синнабоны по простому рецепту
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Проверенный рецепт синнабонов с помадкой
Во многих осень ассоциируется с уютным пледом, вкусным чаем, книгой и ароматной выпечкой, в частности, с корицей. Булочки "Синнабоны" являются той самой выпечкой, которую каждый раз хочется готовить осенью.
Они привлекают не только своим эффектным видом, но и отличным вкусом и нежностью. А рецептом самых простых булочек с нами поделились на портале "Филижаночка".
Как приготовить "Синнабоны"
Ингредиенты:
Тесто
- молоко – 200 мл,
- вода – 100 мл,
- дрожжи сырые – 25 г,
- соль – 0,5 ч. л.,
- сахар – 100 г,
- ванильный сахар – 1 пак.,
- яйца – 2 шт.,
- сливочное масло – 60 г,
- мука – 650 г
Начинка
- корица – 2 чайные ложки,
- сахар – 150 г,
- сливочное масло – 50-60 г
Крем
- сливочный сыр – 100-150 г,
- сахарная пудра – 50 г,
- мягкое сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
- Смешать молоко и воду, подогреть, чтобы жидкость была теплой, но не горячей. Добавить дрожжи, соль, 1 столовую ложку сахара и 4 столовых ложки муки, перемешать. Оставить на 15-20 минут в теплом месте без сквозняков, чтобы приготовилась опара.
- Вылить опару в широкую миску, добавить другие ингредиенты комнатной температуры.
- Замесите тесто, пока оно перестанет прилипать к рукам.
- Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой или полотенцем. Поставить в теплое место и дождаться, пока оно поднимется в 3 раза.
- Размять тесто и оставить еще на полчаса.
- Выложить тесто на стол, для удобства разделить на две части.
- Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 0,5 см. Смазать мягким сливочным маслом. Щедро присыпать смесью корицы и сахара.
- Свернуть тесто в рулет и разрезать на 6-7 частей.
- Рулетики выложить в форму, смазанную сливочным маслом, оставляя между ними пустое место. Оставить на 20 минут подняться.
- Выпекать около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Горячие синнабоны смазать кремом, смешав мягкий сыр, масло и сахарную пудру. При необходимости крем можно разбавить молоком.
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