Можно пальцы откусить: грудинку вкуснее вы не ели
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Закуска придется по вкусу всей семье
Свиная грудинка — отличная замена обычной колбасе для бутербродов. Приготовив ее однажды, вы больше не захотите покупать мясо в магазине.
Как быстрый перекус, нарезка на праздничный стол или пикник на даче — чрезвычайно мягкая, с приятным ароматом и потрясающим вкусом грудинка в фольге будет уместна везде. А рецептом вкусноты с нами поделились на портале "Apelsinka".
Как приготовить запеченную грудинку
Ингредиенты:
- сало или прослойка (грудинка) – 1 кг;
- майонез – 200-250 г;
- чеснок – 5-6 зуб.;
- укроп – пучок;
- соль – 2 ст. л.;
- острый красный перец – 1 ч. л.;
- молотая паприка – 1 ст. л.;
- лавровый лист – 3-4 шт.
Способ приготовления
- Мясо помыть, убрать все лишнее. Сделать несколько надрезов и вложить внутрь зубчики чеснока.
- В миске смешать соль, перец, молотую паприку и измельченный укроп. Покрошить лавровый лист и натереть получившейся смесью грудинку со всех сторон.
- Обмазать мясо майонезом и плотно завернуть в фольгу. Оставить в холодильнике на 2 часа, а лучше на ночь.
- Запекать мясо прямо в фольге при температуре 180 градусов около 40 минут в зависимости от размера мясного куска. После остывания можно нарезать.
А если вы любите запеченное мясо, рекомендуем также приготовить вкуснейшее и сытное запеченное в духовке блюдо. Оно готовится легко, а в результате получается прекрасное угощение.