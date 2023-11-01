Можно пальцы откусить: грудинку вкуснее вы не ели

Закуска придется по вкусу всей семье

Свиная грудинка — отличная замена обычной колбасе для бутербродов. Приготовив ее однажды, вы больше не захотите покупать мясо в магазине.

Как быстрый перекус, нарезка на праздничный стол или пикник на даче — чрезвычайно мягкая, с приятным ароматом и потрясающим вкусом грудинка в фольге будет уместна везде. А рецептом вкусноты с нами поделились на портале "Apelsinka".

Как приготовить запеченную грудинку

Ингредиенты:

сало или прослойка (грудинка) – 1 кг;

майонез – 200-250 г;

чеснок – 5-6 зуб.;

укроп – пучок;

соль – 2 ст. л.;

острый красный перец – 1 ч. л.;

молотая паприка – 1 ст. л.;

лавровый лист – 3-4 шт.

Способ приготовления

Мясо помыть, убрать все лишнее. Сделать несколько надрезов и вложить внутрь зубчики чеснока. В миске смешать соль, перец, молотую паприку и измельченный укроп. Покрошить лавровый лист и натереть получившейся смесью грудинку со всех сторон. Обмазать мясо майонезом и плотно завернуть в фольгу. Оставить в холодильнике на 2 часа, а лучше на ночь. Запекать мясо прямо в фольге при температуре 180 градусов около 40 минут в зависимости от размера мясного куска. После остывания можно нарезать.

А если вы любите запеченное мясо, рекомендуем также приготовить вкуснейшее и сытное запеченное в духовке блюдо. Оно готовится легко, а в результате получается прекрасное угощение.