Пора гадать на кофейной гуще: советы, которые помогут приготовить невероятный кофе

Чтобы было настроение гадать, нужно перед этим выпить вкусного кофе

Мы рассказывали, что добавить в джезву, чтобы кофе больше бодрил. Теперь ко Дню гадания на кофейной гуще делимся общими советами по приготовлению напитка, который для многих любим.

Есть множество способов приготовления кофе, но джезва считается одним из самых старых и популярных. Лучше всего брать медную джезву. Об этом рассказали на портале "Сегодня".

Почему именно медная посуда? Этот материал быстро нагревается и также быстро отдает тепло. Это позволяет кофе не перевариться.

Если вы пьете кофе с сахаром, добавьте его в джезву вместе с кофе. Так пенка напитка будет более стойкой. Многие кладут еще и соль на кончике ножа – это придает вкус кофе мягкости.

Общие рекомендации следующие:

Используйте как можно более чистую холодную воду или воду комнатной температуры.

Помол должен быть мельче

Лучше всего, если кофе будет со свежесмолотым и свежеобжаренным

Срок годности после обжаривания – не больше одного месяца

На протяжении всего времени, когда будет готовиться джезва, не прикасайтесь к ней: не надо мешать, снимать и ставить ее обратно. Перемешать кофе можно только если во время приготовления вы заметили, что вверх всплыл не перемешанный комочек кофе.

От умения заваривающего кофе зависит вкус любого напитка. В частности мы рассказывали, почему растворимый кофе получается отвратительным по вкусу.