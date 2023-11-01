Вкусное и сытное блюдо из горсти колбасы: этот салат будет стоять на столе уже через семь минут
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Прекрасное блюдо на каждый день или к праздничному столу
Мы рассказывали, как приготовить простой салат. Теперь делимся рецептом, который идеален как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса.
Как его готовить, рассказали на портале "Школа Жизни". Он выручит, если срочно требуется перекус или неожиданно пришли гости.
Ингредиенты:
- 300 г салями
- 2 огурца
- 1-2 сладкий перец
- 1 лук
- 150 г горошка консервированного
- 70-100 г соленых сухарей
- Укроп, петрушка
- Майонез
Способ приготовления:
- Колбасу чистим, нарезаем полосками. Далее берём свежие огурцы и так же нарезаем сладкой.
- Сладкий перец моем, удаляем семенную коробочку. Также нарезаем мякоть полосками.
- Красную луковицу нарезаем полукольцами. Все ингредиенты отправляем в глубокую миску.
- Зелень моем, просушиваем на полотенце. Мелко крошим и добавляем.
- Кладем консервированный горошек без воды. Заправляем майонезом. Перед подачей добавляем 70-100 г соленых сухариков.
Салат получается очень вкусный, особенно тон задают хрустящие сухарики. Также мы делились рецептом великолепного бюджетного десерта.