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Вкусное и сытное блюдо из горсти колбасы: этот салат будет стоять на столе уже через семь минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит очень сытно и вкусно
Выходит очень сытно и вкусно. Фото ТСН

Прекрасное блюдо на каждый день или к праздничному столу

Мы рассказывали, как приготовить простой салат. Теперь делимся рецептом, который идеален как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса.

Как его готовить, рассказали на портале "Школа Жизни". Он выручит, если срочно требуется перекус или неожиданно пришли гости.

Ингредиенты:

  • 300 г салями
  • 2 огурца
  • 1-2 сладкий перец
  • 1 лук
  • 150 г горошка консервированного
  • 70-100 г соленых сухарей
  • Укроп, петрушка
  • Майонез

Способ приготовления:

  1. Колбасу чистим, нарезаем полосками. Далее берём свежие огурцы и так же нарезаем сладкой.
  2. Сладкий перец моем, удаляем семенную коробочку. Также нарезаем мякоть полосками.
  3. Красную луковицу нарезаем полукольцами. Все ингредиенты отправляем в глубокую миску.
  4. Зелень моем, просушиваем на полотенце. Мелко крошим и добавляем.
  5. Кладем консервированный горошек без воды. Заправляем майонезом. Перед подачей добавляем 70-100 г соленых сухариков.

Салат получается очень вкусный, особенно тон задают хрустящие сухарики. Также мы делились рецептом великолепного бюджетного десерта.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Праздничный стол