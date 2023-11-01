Вкусное и сытное блюдо из горсти колбасы: этот салат будет стоять на столе уже через семь минут

Прекрасное блюдо на каждый день или к праздничному столу

Мы рассказывали, как приготовить простой салат. Теперь делимся рецептом, который идеален как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса.

Как его готовить, рассказали на портале "Школа Жизни". Он выручит, если срочно требуется перекус или неожиданно пришли гости.

Ингредиенты:

300 г салями

2 огурца

1-2 сладкий перец

1 лук

150 г горошка консервированного

70-100 г соленых сухарей

Укроп, петрушка

Майонез

Способ приготовления:

Колбасу чистим, нарезаем полосками. Далее берём свежие огурцы и так же нарезаем сладкой. Сладкий перец моем, удаляем семенную коробочку. Также нарезаем мякоть полосками. Красную луковицу нарезаем полукольцами. Все ингредиенты отправляем в глубокую миску. Зелень моем, просушиваем на полотенце. Мелко крошим и добавляем. Кладем консервированный горошек без воды. Заправляем майонезом. Перед подачей добавляем 70-100 г соленых сухариков.

Салат получается очень вкусный, особенно тон задают хрустящие сухарики. Также мы делились рецептом великолепного бюджетного десерта.