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Таких крабовых палочек вы еще не пробовали: даже бабушка спросит рецепт закуски

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Блюдо получается вкусным, а готовится просто Новость обновлена 01 ноября 2023, 14:21
Блюдо получается вкусным, а готовится просто. Фото receptisalatov.com

Эта закуска точно порадует любителей крабовых палочек.

Мы рассказывали, как вкусно приготовить крабовый салат. Теперь делимся рецептом довольно необычной закуски. Она кажется горячей и точно порадует поклонников вкуса крабовых палочек.

Как ее готовить, рассказали на Pixelinform нужно пожарить крабовые палочки в кляре.

Ингредиенты:

  • 400 г крабовых палочек
  • 150 г муки
  • 2 яйца
  • 150 мл молока
  • столовая ложка майонеза
  • половинка свежего лимона
  • сухие специи

Способ приготовления:

  1. Сбрызгиваем крабовые палочки лимонным соком. В отдельную миску вливаем молоко, затем разбиваем яйца и добавляем часть муки, соль и перец.
  2. Будущий кляр тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. После этого всыпаем оставшуюся часть муки.
  3. Ставим разогреваться сковороду с большим количеством растительного масла. Не обязательно делать настоящий фритюр, но два-три сантиметра масла должно быть.
  4. Каждую палочку необходимо обмакнуть в кляр и выложить на раскаленную сковороду. Обжариваем практически по несколько минут с обеих сторон.

Выкладываем палочки на бумажную салфетку. Подавать закуску лучше в теплом виде. Также мы делились рецептом вкусного и простого салата.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Крабовые палочки #кляр