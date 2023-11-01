Таких крабовых палочек вы еще не пробовали: даже бабушка спросит рецепт закуски
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Эта закуска точно порадует любителей крабовых палочек.
Мы рассказывали, как вкусно приготовить крабовый салат. Теперь делимся рецептом довольно необычной закуски. Она кажется горячей и точно порадует поклонников вкуса крабовых палочек.
Как ее готовить, рассказали на Pixelinform нужно пожарить крабовые палочки в кляре.
Ингредиенты:
- 400 г крабовых палочек
- 150 г муки
- 2 яйца
- 150 мл молока
- столовая ложка майонеза
- половинка свежего лимона
- сухие специи
Способ приготовления:
- Сбрызгиваем крабовые палочки лимонным соком. В отдельную миску вливаем молоко, затем разбиваем яйца и добавляем часть муки, соль и перец.
- Будущий кляр тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. После этого всыпаем оставшуюся часть муки.
- Ставим разогреваться сковороду с большим количеством растительного масла. Не обязательно делать настоящий фритюр, но два-три сантиметра масла должно быть.
- Каждую палочку необходимо обмакнуть в кляр и выложить на раскаленную сковороду. Обжариваем практически по несколько минут с обеих сторон.
Выкладываем палочки на бумажную салфетку. Подавать закуску лучше в теплом виде. Также мы делились рецептом вкусного и простого салата.