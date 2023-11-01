Таких крабовых палочек вы еще не пробовали: даже бабушка спросит рецепт закуски

Эта закуска точно порадует любителей крабовых палочек.

Мы рассказывали, как вкусно приготовить крабовый салат. Теперь делимся рецептом довольно необычной закуски. Она кажется горячей и точно порадует поклонников вкуса крабовых палочек.

Как ее готовить, рассказали на Pixelinform нужно пожарить крабовые палочки в кляре.

Ингредиенты:

400 г крабовых палочек

150 г муки

2 яйца

150 мл молока

столовая ложка майонеза

половинка свежего лимона

сухие специи

Способ приготовления:

Сбрызгиваем крабовые палочки лимонным соком. В отдельную миску вливаем молоко, затем разбиваем яйца и добавляем часть муки, соль и перец. Будущий кляр тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. После этого всыпаем оставшуюся часть муки. Ставим разогреваться сковороду с большим количеством растительного масла. Не обязательно делать настоящий фритюр, но два-три сантиметра масла должно быть. Каждую палочку необходимо обмакнуть в кляр и выложить на раскаленную сковороду. Обжариваем практически по несколько минут с обеих сторон.

Выкладываем палочки на бумажную салфетку. Подавать закуску лучше в теплом виде. Также мы делились рецептом вкусного и простого салата.