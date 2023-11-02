Кексы по этому рецепту понравятся даже тем, кто не любит тыкву
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Полчаса — и вкуснятина на столе
Тыква — полезный и вкусный продукт. Мы готовим из нее необычные супы, вкусные каши и потрясающую выпечку.
Foodoboz делится еще одним фантастическим тыквенным блюдом — кексами. Они отлично согреют в прохладную осеннюю погоду и понравятся даже тем, кто не любит тыкву. К тому же, восхитительное угощение готовится очень просто — с этим справится даже начинающий кулинар.
Как приготовить тыквенные кексы
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 1 стакан без верха;
- тыква — 150 г.;
- яйца — 1 шт.;
- грецкие орехи — 0,5 ст.;
- сахар — 0,5 ст.;
- кефир — 5 ст.л.;
- растительное масло — 5 ст.л.;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- ванильный сахар — 1 пак.;
- соль — 1 щепотка;
- корица, изюм — по вкусу.
Способ приготовления:
- Просеиваем муку, отправляем ее в глубокую миску и добавляем сахар. Туда же добавляем разрыхлитель и соль.
- В отдельной емкости соединяем растительное масло с густым кефиром, яйцом и размешиваем.
- Очищенные грецкие орехи кладем в пакет и измельчаем их с помощью скалки.
- Яичную смесь соединяем со смешанными сухими ингредиентами, добавляем мелко натертую тыкву. В полученную смесь добавляем промытый изюм, корицу, ванильный сахар, грецкие орехи и все тщательно перемешиваем.
- Формочки для кексов наполовину наполняем тестом и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
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