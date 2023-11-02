Кексы по этому рецепту понравятся даже тем, кто не любит тыкву

Полчаса — и вкуснятина на столе

Тыква — полезный и вкусный продукт. Мы готовим из нее необычные супы, вкусные каши и потрясающую выпечку.

Foodoboz делится еще одним фантастическим тыквенным блюдом — кексами. Они отлично согреют в прохладную осеннюю погоду и понравятся даже тем, кто не любит тыкву. К тому же, восхитительное угощение готовится очень просто — с этим справится даже начинающий кулинар.

Как приготовить тыквенные кексы

Ингредиенты:

пшеничная мука — 1 стакан без верха;

тыква — 150 г.;

яйца — 1 шт.;

грецкие орехи — 0,5 ст.;

сахар — 0,5 ст.;

кефир — 5 ст.л.;

растительное масло — 5 ст.л.;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

ванильный сахар — 1 пак.;

соль — 1 щепотка;

корица, изюм — по вкусу.

Способ приготовления:

Просеиваем муку, отправляем ее в глубокую миску и добавляем сахар. Туда же добавляем разрыхлитель и соль. В отдельной емкости соединяем растительное масло с густым кефиром, яйцом и размешиваем. Очищенные грецкие орехи кладем в пакет и измельчаем их с помощью скалки. Яичную смесь соединяем со смешанными сухими ингредиентами, добавляем мелко натертую тыкву. В полученную смесь добавляем промытый изюм, корицу, ванильный сахар, грецкие орехи и все тщательно перемешиваем. Формочки для кексов наполовину наполняем тестом и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

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