Вы удивитесь, как это просто: готовим "Рафаэлло" всего из трех ингредиентов

Гора сладостей за считанные минуты

Если в доме живут сладкоежки, то всегда найдется небольшое количество конфет. Однако магазинные сладости не всегда радуют своим качеством, поэтому самое время приготовить фантастическую вкуснятину самим.

Вам кажется, что это сложно? Мы с olha.holovina решили вас убедить в обратном и приготовить домашние "Рафаэлло" всего из трех ингредиентов. На приготовление таких конфет вам понадобятся считанные минуты, а сам процесс настолько увлекателен, что вам прибегут помогать даже дети. Вы точно порадуете близких невероятными сладостями. Попробуем?

Как приготовить домашние "Рафаэлло"

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 180 г;

сгущенка не вареная – 200 мл;

миндаль/фундук.

Способ приготовления:

В миску высыпаем 150 г кокосовой стружки, к ней добавляем сгущенное молоко. Все тщательно перемешиваем с помощью лопатки. Миндаль моем водой и просушиваем с помощью салфеток. Берем небольшое количество кокосовой массы, внутрь выкладываем орешек и формируем шарик. Будущую конфету обваливаем в кокосовой стружке и отправляем на час в холодильник.

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