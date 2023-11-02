Вы удивитесь, как это просто: готовим "Рафаэлло" всего из трех ингредиентов
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Гора сладостей за считанные минуты
Если в доме живут сладкоежки, то всегда найдется небольшое количество конфет. Однако магазинные сладости не всегда радуют своим качеством, поэтому самое время приготовить фантастическую вкуснятину самим.
Вам кажется, что это сложно? Мы с olha.holovina решили вас убедить в обратном и приготовить домашние "Рафаэлло" всего из трех ингредиентов. На приготовление таких конфет вам понадобятся считанные минуты, а сам процесс настолько увлекателен, что вам прибегут помогать даже дети. Вы точно порадуете близких невероятными сладостями. Попробуем?
Как приготовить домашние "Рафаэлло"
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 180 г;
- сгущенка не вареная – 200 мл;
- миндаль/фундук.
Способ приготовления:
- В миску высыпаем 150 г кокосовой стружки, к ней добавляем сгущенное молоко. Все тщательно перемешиваем с помощью лопатки.
- Миндаль моем водой и просушиваем с помощью салфеток.
- Берем небольшое количество кокосовой массы, внутрь выкладываем орешек и формируем шарик.
- Будущую конфету обваливаем в кокосовой стружке и отправляем на час в холодильник.
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