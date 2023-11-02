Просто заверните огурец в селедку: за этот рецепт подерутся даже норвежские рыбалки

Эти рулетики не забудет ни один гость

Самые разнообразные закуски мы готовим достаточно часто. Они уместны и на праздничный стол, и к семейному обеду. Горячие или холодные, овощные и мясные закуски еще и невероятно просты в приготовлении.

Сегодня мы вместе с "Главредом" приготовим очень необычное блюдо — фактически мы просто завернем огурец в селедку. Этому рецепту обзавидуются даже норвежские рыбалки — большие любители сельди. Приготовьте и убедитесь: такую необычную закуску близкие не только будут есть с удовольствием, но и готовить.

Как приготовить рулетики из сельди

Ингредиенты:

селедка целая — 1 шт.;

огурцы соленые — 2 шт.;

плавленый сырок — 2 шт.;

сливочное масло комнатной температуры — 50 гр.

Способ приготовления:

Селедку разрезаем вдоль на две половинки. Тщательно очищаем ее от костей, снимаем кожицу, промываем и при необходимости Сливочное масло при желании растапливаем. Плавленые сырки натираем на крупной терке, добавляем сливочное масло и хорошо перемешиваем вилкой. Разделочную доску застилаем пищевой пленкой, перекладываем селедку, на нее выкладываем начинку из плавленого сыра и масла. Сверху кладем два соленых огурца и аккуратно скручиваем рулет, закрепляя края пищевой пленки. Отправляем рулет из селедки в холодильник минимум на несколько часов.

Кстати, из селедки можно приготовить необычный салат по рецепту "Телеграфа". Такое блюдо очень любят в Германии.