Все смешали - и на хлеб: быстрее намазки вы не найдете

Отлично утолит голод

Самые разнообразные намазки – это то, что может быстро утолить голод. Они прекрасно подходят и на праздничный стол, и для сытного семейного перекуса. Рецептов намазок – невероятное количество, ведь это удобно, вкусно и быстро.

Сегодня вместе с "Господинькою" мы расскажем о еще одном быстром варианте нежнейшей намазки — с тунцом. Готовится она очень просто в считанные минуты. Результатом вы будете довольны – ведь в холодильнике всегда будет вкуснятина, которую можно намазать на хлеб и с удовольствием перекусить.

Как приготовить намазку из консервированного тунца

Ингредиенты:

тунец консервированный – 1 банка (180 г);

яйца вареные – 3 шт.;

лук зеленый – 1/3 пучка;

перец молотый – по своему вкусу;

майонез – 1 ст. л

багет – 1 шт.;

чеснок (по желанию) – 1 зубчик.

Способ приготовления:

Яйца чистим, натираем на терке, отправляем в миску. Зеленый лук нарезаем. Смешиваем указанные ингредиенты, добавляем тунец, приправляем перцем и майонезом. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Хлеб обжариваем с обеих сторон и натираем чесноком. Чесночные гренки смазываем готовой намазкой и подаем к столу.

Ранее мы рассказывали, чем можно заменить майонез в блюдах. Получится также вкусно.