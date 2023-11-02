Все смешали - и на хлеб: быстрее намазки вы не найдете
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Отлично утолит голод
Самые разнообразные намазки – это то, что может быстро утолить голод. Они прекрасно подходят и на праздничный стол, и для сытного семейного перекуса. Рецептов намазок – невероятное количество, ведь это удобно, вкусно и быстро.
Сегодня вместе с "Господинькою" мы расскажем о еще одном быстром варианте нежнейшей намазки — с тунцом. Готовится она очень просто в считанные минуты. Результатом вы будете довольны – ведь в холодильнике всегда будет вкуснятина, которую можно намазать на хлеб и с удовольствием перекусить.
Как приготовить намазку из консервированного тунца
Ингредиенты:
- тунец консервированный – 1 банка (180 г);
- яйца вареные – 3 шт.;
- лук зеленый – 1/3 пучка;
- перец молотый – по своему вкусу;
- майонез – 1 ст. л
- багет – 1 шт.;
- чеснок (по желанию) – 1 зубчик.
Способ приготовления:
- Яйца чистим, натираем на терке, отправляем в миску. Зеленый лук нарезаем.
- Смешиваем указанные ингредиенты, добавляем тунец, приправляем перцем и майонезом. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.
- Хлеб обжариваем с обеих сторон и натираем чесноком.
- Чесночные гренки смазываем готовой намазкой и подаем к столу.
Ранее мы рассказывали, чем можно заменить майонез в блюдах. Получится также вкусно.