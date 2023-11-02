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Все смешали - и на хлеб: быстрее намазки вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Невероятно вкусную намазку вы приготовить за пару минут
Невероятно вкусную намазку вы приготовить за пару минут. Фото radiotrek.rv.ua

Отлично утолит голод

Самые разнообразные намазки – это то, что может быстро утолить голод. Они прекрасно подходят и на праздничный стол, и для сытного семейного перекуса. Рецептов намазок – невероятное количество, ведь это удобно, вкусно и быстро.

Сегодня вместе с "Господинькою" мы расскажем о еще одном быстром варианте нежнейшей намазки — с тунцом. Готовится она очень просто в считанные минуты. Результатом вы будете довольны – ведь в холодильнике всегда будет вкуснятина, которую можно намазать на хлеб и с удовольствием перекусить.

Как приготовить намазку из консервированного тунца

Ингредиенты:

  • тунец консервированный – 1 банка (180 г);
  • яйца вареные – 3 шт.;
  • лук зеленый – 1/3 пучка;
  • перец молотый – по своему вкусу;
  • майонез – 1 ст. л
  • багет – 1 шт.;
  • чеснок (по желанию) – 1 зубчик.

Способ приготовления:

  1. Яйца чистим, натираем на терке, отправляем в миску. Зеленый лук нарезаем.
  2. Смешиваем указанные ингредиенты, добавляем тунец, приправляем перцем и майонезом. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.
  3. Хлеб обжариваем с обеих сторон и натираем чесноком.
  4. Чесночные гренки смазываем готовой намазкой и подаем к столу.

Ранее мы рассказывали, чем можно заменить майонез в блюдах. Получится также вкусно.

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#Рецепт #Тунец #Готовим дома #намазка