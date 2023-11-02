Одна ложка этого продукта - и филе получится сочным и ароматным
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Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени
Куриное филе мы едим почти каждый день. Оно очень нежное, поэтому быстро готовится и всегда выручает. Его можно пожарить, потушить, запечь или приготовить на пару.
Чтобы на вашей тарелке не было "резинового сапога" вместо нежнейшего мяска, "ТСН" предлагает приготовить его с горчицей. Всего ложка этого продукта — и вы не узнаете мясо: оно станет невероятно вкусным, нежным и приобретет новый аромат.
Как приготовить куриное филе с горчицей
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- горчица готовая – 1 ст. л.;
- мука;
- перец черный молотый, соль — по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Куриное филе тщательно промойте и нарежьте кусочками толщиной один сантиметр. Каждый кусочек слегка отбейте молотком.
- Мясо положите в миску, добавьте к нему горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешайте, чтобы филе полностью покрылось маринадом и оставьте на полчаса при комнатной температуре.
- В отдельной миске взбейте яйца, в другую высыпьте муку.
- Через указанное время куриное филе обваляйте сначала в муке, затем в яйцах.
- Сковороду с растительным маслом разогрейте и обжарьте куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон.
Ранее мы рассказывали, как сварить сочное куриное филе. Ваше мясо получится очень вкусным.