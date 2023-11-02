Одна ложка этого продукта - и филе получится сочным и ароматным

Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени

Куриное филе мы едим почти каждый день. Оно очень нежное, поэтому быстро готовится и всегда выручает. Его можно пожарить, потушить, запечь или приготовить на пару.

Чтобы на вашей тарелке не было "резинового сапога" вместо нежнейшего мяска, "ТСН" предлагает приготовить его с горчицей. Всего ложка этого продукта — и вы не узнаете мясо: оно станет невероятно вкусным, нежным и приобретет новый аромат.

Как приготовить куриное филе с горчицей

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г;

яйца – 2 шт.;

горчица готовая – 1 ст. л.;

мука;

перец черный молотый, соль — по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Куриное филе тщательно промойте и нарежьте кусочками толщиной один сантиметр. Каждый кусочек слегка отбейте молотком. Мясо положите в миску, добавьте к нему горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешайте, чтобы филе полностью покрылось маринадом и оставьте на полчаса при комнатной температуре. В отдельной миске взбейте яйца, в другую высыпьте муку. Через указанное время куриное филе обваляйте сначала в муке, затем в яйцах. Сковороду с растительным маслом разогрейте и обжарьте куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон.

Ранее мы рассказывали, как сварить сочное куриное филе. Ваше мясо получится очень вкусным.