Фарш вместо сгущенки: такого вафельного тортика вы еще не пробовали
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Вкусная альтернатива обычным котлетам
Из обыкновенного фарша можно приготовить множество блюд. Чаще мы делаем из него вкусные котлеты или фрикадельки.
Чтобы разнообразить наше меню, Ukr.Media предлагает необычный рецепт мясного торта. В его основе – немного фарша и вафельные листы. Результат вас настолько поразит, что готовить вы будете такую вкуснятину чаще, чем котлеты.
Как приготовить мясной торт
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша (говядина или свинина);
- 4 вафельных листа;
- 1 луковица;
- 4 яйца;
- 50 мл молока;
- ½ ч. л. соли;
- ½ ч. л. черного перца;
- 50 мл растительного масла.
Способ приготовления:
- В миску с фаршем разбейте 2 яйца, добавьте измельченный лук, чеснок, соль и перец. Все ингредиенты перемешайте и тщательно вымешайте полученную массу. Разделите его в миске на 4 части.
- Выложите фарш на два вафельных листа, а затем накройте другими двумя, после чего разрежьте на небольшие куски.
- В отдельную миску разбейте 2 яйца, добавьте к ним молоко и перемешайте все. В полученную смесь обмакните вафли с фаршем.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите в нее вафли. Обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.
- Духовку разогрейте до 180 градусов, противень застелите пергаментной бумагой.
- На противень выложите поджаренные вафли и отправьте в духовку на 20 минут.
Подавайте такой мясной тортик вместе с любимым салатом и соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.