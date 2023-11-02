Фарш вместо сгущенки: такого вафельного тортика вы еще не пробовали

Вкусная альтернатива обычным котлетам

Из обыкновенного фарша можно приготовить множество блюд. Чаще мы делаем из него вкусные котлеты или фрикадельки.

Чтобы разнообразить наше меню, Ukr.Media предлагает необычный рецепт мясного торта. В его основе – немного фарша и вафельные листы. Результат вас настолько поразит, что готовить вы будете такую вкуснятину чаще, чем котлеты.

Как приготовить мясной торт

Ингредиенты:

500 г мясного фарша (говядина или свинина);

4 вафельных листа;

1 луковица;

4 яйца;

50 мл молока;

½ ч. л. соли;

½ ч. л. черного перца;

50 мл растительного масла.

Способ приготовления:

В миску с фаршем разбейте 2 яйца, добавьте измельченный лук, чеснок, соль и перец. Все ингредиенты перемешайте и тщательно вымешайте полученную массу. Разделите его в миске на 4 части. Выложите фарш на два вафельных листа, а затем накройте другими двумя, после чего разрежьте на небольшие куски. В отдельную миску разбейте 2 яйца, добавьте к ним молоко и перемешайте все. В полученную смесь обмакните вафли с фаршем. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите в нее вафли. Обжарьте со всех сторон до золотистой корочки. Духовку разогрейте до 180 градусов, противень застелите пергаментной бумагой. На противень выложите поджаренные вафли и отправьте в духовку на 20 минут.

Подавайте такой мясной тортик вместе с любимым салатом и соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.