Гости ахнут от восторга, попробовав эту необычную закуску

Намазка восхитит всех без исключения

Если вы внезапно проголодались, очень хочется что-то быстро бросить в рот. В этом случае нас очень спасают разнообразные закуски. Мы готовим их из селедки, печени или овощей — то, что попалось под руку.

"Главред" делится простейшим рецептом закуски с плавленым сыром. Несмотря на обычные ингредиенты и быстрый способ приготовления, такая намазка оставит и вас, и близких, и гостей в диком восторге. Вы никогда бы не подумали, что из плавленого сырка, помидора и чеснока можно приготовить невероятную вкуснятину.

Как приготовить легкую закуску с плавленым сыром

Ингредиенты:

соленый крекер — 100 г;

плавленый сыр — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — по вкусу;

укроп, петрушка;

майонез домашний или греческий йогурт — 50 г.

Способ приготовления:

Плавленые сырки натираем в миску на средней терке. Помидор моем, мелко нарезаем на кубики. Семена следует убрать, чтобы начинка не получилась жидкой. Веточку укропа и веточку петрушки моем, промокаем бумажным полотенцем и мелко нарезаем. Смешиваем плавленый сыр, помидоры, зелень, пропущенный через пресс чеснок и майонез или греческий йогурт. Солим по вкусу, тщательно перемешиваем. На одну половинку крекера намазываем начинку, накрываем вторым и подаем на стол.

Домашний майонез можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вы приготовите его быстро и легко.