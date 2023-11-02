Гости ахнут от восторга, попробовав эту необычную закуску
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Намазка восхитит всех без исключения
Если вы внезапно проголодались, очень хочется что-то быстро бросить в рот. В этом случае нас очень спасают разнообразные закуски. Мы готовим их из селедки, печени или овощей — то, что попалось под руку.
"Главред" делится простейшим рецептом закуски с плавленым сыром. Несмотря на обычные ингредиенты и быстрый способ приготовления, такая намазка оставит и вас, и близких, и гостей в диком восторге. Вы никогда бы не подумали, что из плавленого сырка, помидора и чеснока можно приготовить невероятную вкуснятину.
Как приготовить легкую закуску с плавленым сыром
Ингредиенты:
- соленый крекер — 100 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- чеснок — по вкусу;
- укроп, петрушка;
- майонез домашний или греческий йогурт — 50 г.
Способ приготовления:
- Плавленые сырки натираем в миску на средней терке.
- Помидор моем, мелко нарезаем на кубики. Семена следует убрать, чтобы начинка не получилась жидкой.
- Веточку укропа и веточку петрушки моем, промокаем бумажным полотенцем и мелко нарезаем.
- Смешиваем плавленый сыр, помидоры, зелень, пропущенный через пресс чеснок и майонез или греческий йогурт. Солим по вкусу, тщательно перемешиваем.
- На одну половинку крекера намазываем начинку, накрываем вторым и подаем на стол.
Домашний майонез можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вы приготовите его быстро и легко.