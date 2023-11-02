Укр

Гости ахнут от восторга, попробовав эту необычную закуску

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Всего пять минут - и блюдо на столе
Всего пять минут - и блюдо на столе. Фото goodhouse.com.ua

Намазка восхитит всех без исключения

Если вы внезапно проголодались, очень хочется что-то быстро бросить в рот. В этом случае нас очень спасают разнообразные закуски. Мы готовим их из селедки, печени или овощей — то, что попалось под руку.

"Главред" делится простейшим рецептом закуски с плавленым сыром. Несмотря на обычные ингредиенты и быстрый способ приготовления, такая намазка оставит и вас, и близких, и гостей в диком восторге. Вы никогда бы не подумали, что из плавленого сырка, помидора и чеснока можно приготовить невероятную вкуснятину.

Как приготовить легкую закуску с плавленым сыром

Ингредиенты:

  • соленый крекер — 100 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — по вкусу;
  • укроп, петрушка;
  • майонез домашний или греческий йогурт — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Плавленые сырки натираем в миску на средней терке.
  2. Помидор моем, мелко нарезаем на кубики. Семена следует убрать, чтобы начинка не получилась жидкой.
  3. Веточку укропа и веточку петрушки моем, промокаем бумажным полотенцем и мелко нарезаем.
  4. Смешиваем плавленый сыр, помидоры, зелень, пропущенный через пресс чеснок и майонез или греческий йогурт. Солим по вкусу, тщательно перемешиваем.
  5. На одну половинку крекера намазываем начинку, накрываем вторым и подаем на стол.

Домашний майонез можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вы приготовите его быстро и легко.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Готовим дома #намазка