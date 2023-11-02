Яйцо, помидор и шесть крабовых палочек: не поверите, что этот салат такой вкусный
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Готовится он просто и быстро
Салат с крабовыми палочками – один из самых популярных на нашей кухне. Готовить его очень просто и быстро, а нравится такое блюдо почти всем.
Безусловно, рецептов такого салата очень много. Кто-то любит классическое блюдо с рисом и консервированной кукурузой, кто-то добавляет колбасный или даже обычный кисломолочный творог. А вот "Бабусині рецепти" предлагают просто смешать крабовые палочки, помидор, перец, яйцо и твердый сыр. Рецепт – легче не придумаешь, с ним справится даже кулинар-новичок. Попробуем?
Как приготовить салат с крабовыми палочками и овощами
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 6 шт.;
- майонез;
- помидор – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- твердый сыр;
- укроп – пучок.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки очищаем от упаковки и нарезаем маленькими кубиками.
- Помидор моем, режем небольшими кусочками.
- Болгарский перец моем, чистим и мелко нарезаем.
- Яйцо отвариваем вкрутую, чистим, натираем на большой терке.
- Формируем салат. На дно салатника кладем крабовые палочки, смазываем их майонезом.
- На слой крабовых палочек выкладываем помидор, смазываем майонезом. Сверху кладем перец и добавляем майонез.
- На пласт перца наносим натертое яйцо, выравниваем и посыпаем мелко нарезанным укропом. Капаем майонезом – капли должны располагаться подальше друг от друга. Сверху украшаем натертым сыром и подаем к столу.
Кстати, из крабовых палочек можно приготовить фантастическую закуску по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.