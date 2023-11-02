Яйцо, помидор и шесть крабовых палочек: не поверите, что этот салат такой вкусный

Готовится он просто и быстро

Салат с крабовыми палочками – один из самых популярных на нашей кухне. Готовить его очень просто и быстро, а нравится такое блюдо почти всем.

Безусловно, рецептов такого салата очень много. Кто-то любит классическое блюдо с рисом и консервированной кукурузой, кто-то добавляет колбасный или даже обычный кисломолочный творог. А вот "Бабусині рецепти" предлагают просто смешать крабовые палочки, помидор, перец, яйцо и твердый сыр. Рецепт – легче не придумаешь, с ним справится даже кулинар-новичок. Попробуем?

Как приготовить салат с крабовыми палочками и овощами

Ингредиенты:

крабовые палочки – 6 шт.;

майонез;

помидор – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

твердый сыр;

укроп – пучок.

Способ приготовления:

Крабовые палочки очищаем от упаковки и нарезаем маленькими кубиками. Помидор моем, режем небольшими кусочками. Болгарский перец моем, чистим и мелко нарезаем. Яйцо отвариваем вкрутую, чистим, натираем на большой терке. Формируем салат. На дно салатника кладем крабовые палочки, смазываем их майонезом. На слой крабовых палочек выкладываем помидор, смазываем майонезом. Сверху кладем перец и добавляем майонез. На пласт перца наносим натертое яйцо, выравниваем и посыпаем мелко нарезанным укропом. Капаем майонезом – капли должны располагаться подальше друг от друга. Сверху украшаем натертым сыром и подаем к столу.

Кстати, из крабовых палочек можно приготовить фантастическую закуску по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.